Giochi del Mediterraneo, Di Cuia: «La Regione Puglia rispetti gli impegni presi»

BARI – A poco più di due mesi dall’avvio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, torna al centro del dibattito politico il tema delle risorse economiche destinate all’organizzazione dell’evento. A sollevare la questione è il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, che chiede alla Regione Puglia di dare seguito agli impegni finanziari assunti per sostenere la manifestazione sportiva internazionale.

Secondo Di Cuia, la Regione avrebbe dovuto contribuire con 50 milioni di euro alla realizzazione dei Giochi, mentre finora sarebbe stato stanziato soltanto un milione di euro destinato alle attività di promozione. Una situazione che, a suo avviso, desta preoccupazione considerando che mancano circa 70 giorni all’inizio dell’evento.

L’esponente azzurro è intervenuto sul tema nel corso delle audizioni della II Commissione regionale, sottolineando come il governo nazionale abbia garantito risorse significative per assicurare il successo della manifestazione. «La Regione Puglia mantenga i propri impegni esattamente come sta facendo il governo Meloni», ha dichiarato Di Cuia, evidenziando che l’esecutivo avrebbe previsto ulteriori 25 milioni di euro che si aggiungono agli oltre 300 milioni già destinati ai Giochi del Mediterraneo.

Per il consigliere regionale, il contributo statale è stato determinante per consentire il proseguimento dei lavori e dell’organizzazione dell’evento, che vedrà Taranto protagonista sulla scena sportiva internazionale. Da qui l’invito rivolto alla Regione affinché completi il proprio sostegno finanziario e contribuisca alla piena riuscita della manifestazione.

Le dichiarazioni arrivano in una fase cruciale per i preparativi dei Giochi del Mediterraneo, appuntamento che rappresenta una vetrina strategica per Taranto e per l’intera Puglia sotto il profilo sportivo, turistico ed economico.