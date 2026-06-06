Giochi del Mediterraneo, Perrini: “Regione sotto pressione su risorse e decoro. Servono risposte rapide per Taranto”

TARANTOA poco più di 70 giorni dall’apertura dei Giochi del Mediterraneo, si accende il confronto istituzionale sullo stato di avanzamento degli interventi e sulla dotazione finanziaria destinata all’evento.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, interviene denunciando una situazione che definisce ancora incerta sul piano delle risorse e della programmazione operativa.

“Siamo a poco più di 70 giorni dall’inaugurazione dei Giochi – afferma Perrini – e, nonostante i continui solleciti, dalla Regione Puglia non è ancora arrivato quel segnale concreto che il territorio attende in termini di risorse e interventi per un evento che rappresenta una vetrina per Taranto, la Puglia e l’Italia”.

Nel suo intervento, Perrini sottolinea la distanza tra le precedenti ipotesi di stanziamento e le risorse attualmente comunicate, evidenziando una possibile insufficienza rispetto alle necessità infrastrutturali e organizzative.

Il consigliere richiama inoltre le rassicurazioni istituzionali ricevute nei mesi scorsi e ribadisce la necessità di un impegno condiviso tra livelli di governo: “In questo momento non servono divisioni – osserva – ma responsabilità e concretezza, per garantire la piena riuscita dell’evento”.

Tra le criticità segnalate figura anche il tema del decoro urbano, considerato centrale in vista dell’arrivo di atleti e delegazioni internazionali. Perrini sollecita interventi urgenti per la pulizia e la riqualificazione delle principali arterie cittadine.

Nel passaggio dedicato alla sanità e alla viabilità, il consigliere riferisce di interlocuzioni in corso con gli assessorati regionali competenti e con la Provincia, finalizzate a garantire una copertura adeguata dei servizi sanitari e la sistemazione delle infrastrutture stradali interessate dalle competizioni.

“Il tempo stringe – conclude Perrini – ed è necessario che la Regione dia seguito agli impegni assunti, affinché Taranto possa affrontare i Giochi con la dignità e la cornice che merita”.