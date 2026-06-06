Ospedale Monopoli–Fasano, il sindaco di Conversano: “Il nuovo bus deve includere anche la nostra città”

CONVERSANO – Nasce una polemica sul nuovo servizio sperimentale di trasporto pubblico verso il, operativo dall’8 giugno. Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, denuncia l’esclusione del Comune dal percorso delle nuove corse e chiede una modifica immediata del tracciato.

«Abbiamo immediatamente rilevato una criticità nella programmazione del servizio: Conversano non è prevista tra i Comuni serviti. Una scelta che rischia di creare una evidente disparità di accesso ai servizi sanitari per migliaia di cittadini», ha dichiarato il primo cittadino.

Il nuovo collegamento, pensato per facilitare l’accesso alla struttura sanitaria in contrada Lamalunga, prevede attualmente partenze da altri centri del territorio costiero. Secondo Lovascio, però, l’esclusione di Conversano penalizzerebbe un bacino d’utenza significativo, già alle prese con difficoltà nei collegamenti interurbani.

Per questo il sindaco ha già attivato un confronto con Regione Puglia e Assessorato ai Trasporti, proponendo una revisione del percorso: «Abbiamo chiesto di prevedere la partenza delle corse da Conversano, con passaggio a Polignano e arrivo al nuovo ospedale. È una soluzione semplice, logica e sostenibile, che garantirebbe pari opportunità di mobilità e accesso alle cure».

Lovascio richiama inoltre le criticità strutturali della rete di trasporto locale: «In un territorio che da anni soffre carenze nei collegamenti e un servizio ferroviario spesso discontinuo, l’inclusione di Conversano nel nuovo tracciato è una necessità non rinviabile».

Il primo cittadino si dice fiducioso su una possibile revisione del piano: «Siamo certi che la nostra richiesta sarà accolta. Conversano non può essere lasciata indietro: servono risposte rapide e concrete nell’interesse dei cittadini e dell’intero territorio».