Libertà di stampa e disinformazione: Karima Moual ospite a Vieste per la terza edizione di 'Disobbedite!'



VIESTE (FG) – La giornalista e opinionista Karima Moual sarà tra i grandi ospiti della terza edizione di "Disobbedite! Rassegna di pensieri controcorrente". – La giornalista e opinionista Karima Moual sarà tra i grandi ospiti della terza edizione di "Disobbedite! Rassegna di pensieri controcorrente".





Il celebre talk show, ideato e diretto dalla direttrice editoriale di Political TV Manila Gorio, tornerà ad accendere il dibattito culturale e sociale sabato 27 giugno 2026, alle ore 19:30, nella splendida cornice dell’Anfiteatro Carlo Nobile di Vieste.





Dopo il successo delle precedenti edizioni, l'appuntamento estivo patrocinato dal Comune di Vieste si conferma uno spazio cruciale per stimolare il pensiero critico e alternativo. Al centro del dibattito di quest'anno ci saranno due macro-temi di assoluta e stringente attualità: la lotta alla disinformazione e la tutela della libertà di stampa. Karima Moual, firma autorevole del giornalismo italiano e nota per le sue analisi geopolitiche, sociali e sull'integrazione, porterà sul palco la propria esperienza sul campo.





Insieme a lei e ad altri illustri esponenti del panorama dell'informazione e della politica nazionale tra cui l'ex ministra Barbara Lezzi si analizzeranno le derive delle fake news, l'impatto dei nuovi media sull'opinione pubblica e l'importanza di un giornalismo libero da condizionamenti.