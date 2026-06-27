Magna Grecia Awards, la XXIX edizione celebra la cultura italiana: il Gala all’Università di Bari nel segno di “Senza Fine”

BARI - Sarà l’Aula Magna “Aldo Cossu” dell’a ospitare sabato 27 giugno alle ore 20 la cerimonia di Gala della, per la prima volta co-organizzata con l’Ateneo barese.

Fondato nel 1997, il Premio rappresenta oggi una delle manifestazioni culturali più longeve d’Italia. In ventinove edizioni ha celebrato oltre cinquecento protagonisti dell’arte, della cultura, del giornalismo, della giustizia e del sociale, tra cui figure come Alda Merini, Luis Bacalov, Vincenzo Cerami, Ferzan Ozpetek, Carla Fracci ed Elena Sofia Ricci.

Il tema scelto per questa edizione è “Senza Fine”, un omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli e, allo stesso tempo, una riflessione sul valore della cultura e del riconoscimento: il merito non ha scadenza e la memoria continua a generare significato.

La XXIX edizione segna anche una nuova fase per il Premio, grazie alla collaborazione con l’Università di Bari. Una scelta fortemente voluta dal rettore Roberto Bellotti, che ha aperto le porte dell’Ateneo a una manifestazione capace di unire cultura civile, dialogo tra generazioni e valorizzazione delle eccellenze.

«Accogliere il Magna Grecia Awards nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – ha dichiarato il rettore Roberto Bellotti – significa riconoscere il valore della cultura come strumento di crescita civile, dialogo e costruzione del futuro».

A rafforzare il nuovo percorso del Premio è anche la presenza di Luca Vigilante come presidente onorario. Imprenditore e impegnato da anni nella promozione della legalità e nella lotta alle mafie, Vigilante porta nella manifestazione il messaggio che cultura e responsabilità civile sono strettamente legate.

I premiati della XXIX edizione

I venti riconoscimenti sono stati deliberati dal Comitato Scientifico Nazionale e rappresentano categorie ispirate alla mitologia greca, reinterpretate come valori del presente.

Tra i premiati:

Premio Euterpe – Camilla Ardenzi, cantante

Premio Melpomene – Amanda Campana, attrice

Premio Arete – Eugenia Carfora, preside di Caivano

Premio Talia – Sasy Cominale, prima attrice transgender della televisione italiana

Premio Aletheia – Camilla Costanzo e Lucilla La Puma, registe e produttrici

Premio Clio – Giulia Di Stefano, giornalista e conduttrice di Agorà su Rai 3

Premio Logos – Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore di Domino

Premio Politeia – Roberto Garofoli, magistrato già sottosegretario del Governo Draghi

Premio Kairos – Oscar Matteo Giuggioli, attore

Premio Dike – Nicola Graziano, magistrato e presidente UNICEF Italia

Premio Eleutheria – Cathy La Torre, avvocata e attivista per i diritti civili

Premio Agora – Roberto Napoletano, giornalista e direttore de Il Messaggero

Premio Nike – Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica

Premio Calliope – Emanuela Rossi, attrice e doppiatrice

Premio Asclepio – Gabriele Sani, psichiatra del Policlinico Gemelli IRCCS

Premio Elpis – Gabriele Vagnato, comico, conduttore e creator

Premio Hermes – Manuele Velo, attore di Mare Fuori



