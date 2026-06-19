III Commissione Sanità: il consigliere Tommaso Gioia in prima linea per la continuità terapeutica





BARI - Si é tenuta in seduta della III Commissione Sanità, dove il Consigliere Segretario dell'ufficio di Presidenza della Regione Puglia, Tommaso Gioia, si è fatto promotore di un’importante azione istituzionale per la sanità pugliese: la tutela della continuità terapeutica per le persone con diabete. - Si é tenuta in seduta della III Commissione Sanità, dove il Consigliere Segretario dell'ufficio di Presidenza della Regione Puglia, Tommaso Gioia, si è fatto promotore di un’importante azione istituzionale per la sanità pugliese: la tutela della continuità terapeutica per le persone con diabete.





L’iniziativa arriva a pochi giorni da un altro storico traguardo già seguito da vicino da Tommaso Gioia, il superamento del sistema dei centri prescrittori e l’ampliamento dell’accesso ai sensori per il monitoraggio glicemico. Si tratta di una misura attesa da anni da pazienti, famiglie e associazioni, che ha semplificato i percorsi di cura garantendo maggiore equità nell’accesso alle tecnologie sanitarie.





Durante la seduta della III Commissione, il Consigliere Segretario ha portato all’attenzione delle istituzioni regionali una questione particolarmente sentita sul territorio. Frutto di un costante lavoro di confronto svolto negli ultimi mesi al fianco delle associazioni dei pazienti, l'iniziativa ha permesso di affrontare concretamente le criticità segnalate circa l’applicazione delle disposizioni regionali sulla fornitura dei dispositivi per la somministrazione di insulina.





Gioia ha ribadito l’urgenza di emanare linee guida regionali univoche che, in linea con quanto precisato da InnovaPuglia, mettano al centro la valutazione clinica dello specialista. L'obiettivo è tutelare il diritto dei pazienti a non subire cambi forzati di dispositivo in assenza di precise motivazioni mediche. L’istanza, condivisa pienamente dalle associazioni, ha trovato l'immediato accoglimento da parte del Presidente Spaccavento.





Sul punto è intervenuto anche l’Assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, il quale ha ribadito che la continuità terapeutica dei pazienti sarà pienamente garantita. L’azione della Regione, ha spiegato l'Assessore, continuerà a ispirarsi ai principi di uguaglianza e universalità delle cure, assicurando pari opportunità di accesso alle tecnologie sanitarie in tutta la Puglia.





L'audizione si è svolta in un clima di proficua collaborazione istituzionale. Le associazioni dei pazienti hanno potuto rappresentare direttamente le proprie istanze, trovando la massima apertura da parte della Commissione e del Board dell’Assessorato. A rafforzare questo percorso, l’Assessore Pentassuglia ha annunciato l’avvio di tavoli di monitoraggio periodici con le Direzioni Generali delle ASL pugliesi, mirati a superare eventuali difformità interpretative e a garantire comportamenti omogenei su tutto il territorio regionale.





“Continueremo a lavorare al fianco delle associazioni e delle persone con diabete affinché nessun cittadino sia penalizzato da interpretazioni burocratiche difformi e affinché il diritto alla migliore cura possibile sia garantito uniformemente in tutta la Puglia”, ha dichiarato il Consigliere Tommaso Gioia.





A margine dei lavori, il Consigliere Gioia ha espresso un sentito ringraziamento all'Assessore Pentassuglia: “Desidero ringraziare personalmente l'Assessore per la straordinaria sensibilità dimostrata, per la competenza e per il costante lavoro che sta portando avanti. La sua disponibilità al dialogo e la prontezza nel voler istituire incontri periodici con le ASL confermano la volontà comune di mettere la salute e la dignità dei pazienti pugliesi al di sopra di ogni dinamica amministrativa”.