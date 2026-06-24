'Il Peso degli Sguardi': al Museo dell’Olio la presentazione del cortometraggio di Gianluca Cervellera



TORRE SANTA SUSANNA (BR) – Sarà presentato venerdì 26 giugno 2026, alle ore 10:00, presso il Museo dell’Olio di Piazza Umberto I a Torre Santa Susanna, il cortometraggio “Il Peso degli Sguardi”, progetto di forte valenza sociale e culturale promosso dalla Cooperativa Sociale “Il Melograno” e scritto e diretto dal regista Gianluca Cervellera. – Sarà presentato venerdì 26 giugno 2026, alle ore 10:00, presso il Museo dell’Olio di Piazza Umberto I a Torre Santa Susanna, il cortometraggio “Il Peso degli Sguardi”, progetto di forte valenza sociale e culturale promosso dalla Cooperativa Sociale “Il Melograno” e scritto e diretto dal regista Gianluca Cervellera.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su tematiche di grande impatto umano e sociale, favorendo il dialogo e la riflessione attraverso il linguaggio cinematografico. La conferenza stampa di presentazione rappresenterà un momento importante per illustrare le finalità del progetto, raccontarne il percorso creativo e condividere con il territorio il valore dell’opera.





All’incontro prenderanno parte numerose autorità istituzionali e rappresentanti del mondo sociale. Interverranno Michele Saccomanno, sindaco di Torre Santa Susanna; Antonello Denuzzo, sindaco di Francavilla Fontana; Angelo Caforio, sindaco di Latiano; Toni Matarrelli, presidente del Consiglio Regionale; Elio Ciccarese, presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi; Irene Milone, presidente della Cooperativa Sociale “Il Melograno”; e Gianluca Cervellera, regista del cortometraggio.





La conferenza offrirà l’occasione per approfondire i contenuti e i messaggi racchiusi in “Il Peso degli Sguardi”, un’opera che punta a coinvolgere e sensibilizzare il pubblico attraverso una narrazione capace di affrontare temi di rilevante interesse sociale.





L’evento si propone inoltre come momento di confronto tra istituzioni, operatori del sociale, mondo della cultura e organi di informazione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulle problematiche affrontate dal cortometraggio e sul ruolo che l’arte può svolgere nel favorire inclusione, dialogo e partecipazione.