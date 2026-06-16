Il son cubano protagonista a Giovinazzo con il Grupo Compay Segundo



GIOVINAZZO (BA) - Lunedì 10 agosto al Levante Arena di Giovinazzo (Ba), si terrà il concerto del Grupo Compay Segundo, uno dei più importanti ensemble della musica cubana contemporanea, erede diretto del leggendario Compay Segundo e parte della tradizione del Buena Vista Social Club. - Lunedì 10 agosto al Levante Arena di Giovinazzo (Ba), si terrà il concerto del Grupo Compay Segundo, uno dei più importanti ensemble della musica cubana contemporanea, erede diretto del leggendario Compay Segundo e parte della tradizione del Buena Vista Social Club.





Fondato nel 2003, a seguito della scomparsa di Máximo Francisco Repilado Muñoz figura centrale della musica tradizionale cubana e componente del progetto Buena Vista Social Club – il gruppo mantiene vivo il suo progetto artistico, custodendo quel sound caldo e inconfondibile fatto di chitarre, tres, clarinetti e voci armoniche. Il repertorio propone i brani più celebri del maestro insieme a nuove interpretazioni che restano fedeli allo stile originale, conservando l’atmosfera autentica delle serenate cubane e un’energia capace di conquistare il pubblico internazionale.





Sul palco ci sarà Salvador Repilado Labrada, figlio di Compay Segundo, contrabbassista e direttore artistico del progetto, insieme ad altri otto musicisti cubani. Durante il live verrà eseguito un repertorio che custodisce l’inconfondibile son dell’isola, considerato la quintessenza della musica tradizionale dell’isola. Il gruppo mantiene arrangiamenti e stile fedeli all’originale, con brani iconici e nuove interpretazioni che continuano a far vivere il sound reso celebre dal Buena Vista Social Club, un simbolo non solo musicale ma soprattutto culturale.





Il gruppo cubano arriva a Giovinazzo con il “Vívelo International Tour 2026”, che li vedrà impegnati in una serie di tappe in diverse città italiane, confermando il forte legame che il pubblico del nostro Paese continua a nutrire per la musica di Compay Segundo e per suo concept musicale.





“La musica cubana ha sempre avuto un posto d'onore in Italia, dove il successo di artisti come Compay Segundo e del Buena Vista Social Club ha lasciato un segno profondo nel pubblico italiano fin dagli anni '90 – ha commentato Salvador Repilado Labrada-. Questa tournée non fa che confermare il grande affetto che gli italiani continuano a nutrire per la nostra musica: veniamo accolti come custodi di un suono senza tempo, capaci di far rivivere sul palco la tradizione cubana, in un perfetto equilibrio tra memoria e presente. L'eredità di mio padre, Compay Segundo, è la cosa più preziosa che ho nella vita. Per me non rappresenta un peso, ma una missione che nasce dall'amore. Sono cresciuto ascoltando la sua voce, il suo armónico e il suo inconfondibile tumbao. Custodire la sua opera significa, in qualche modo, mantenerlo vivo nella mia quotidianità, continuando a dialogare con lui attraverso la musica”.





L’evento è promosso da Futura Unisce, con il supporto di Gs23. I biglietti per il concerto di Giovinazzo sono disponibili sul circuito Ticketone.





Levante Arena – Lungomare Marina Italiana – Giovinazzo (Ba)

Info: 3355798601



