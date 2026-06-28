Inaugurato a Bari il murale dei ragazzi: «Sei nato per essere felice, non distrarti»





BARI - È stato inaugurato ieri, presso Villa Suppa, il murale «Sei nato per essere felice, non distrarti», realizzato dai ragazzi e dalle ragazze del Centro Socio Educativo Diurno Volto Santo insieme ai volontari di Retake Bari e ai volontari di Caritas Ticino. L'opera rappresenta il punto di arrivo di un percorso dedicato alla cittadinanza attiva, alla cura dei beni comuni e alla costruzione di relazioni attraverso l'arte, la partecipazione e il volontariato.La mattinata si è aperta con un momento di animazione che ha coinvolto i ragazzi del centro insieme ad Andrea Sibillano di Sii felice sei a Bari. A seguire, la Madre Priora ha presentato il Centro Socio Educativo Diurno Volto Santo, illustrandone le attività educative e ringraziando le realtà associative, gli sponsor e i volontari che ne sostengono quotidianamente il lavoro.Gli ospiti hanno poi visitato gli spazi del centro accompagnati dalle educatrici e dagli stessi ragazzi, che hanno raccontato i progetti e gli elaborati realizzati durante l'anno scolastico, diventando loro stessi guide di un percorso fatto di creatività, impegno e crescita.Il momento più atteso è stato il taglio del nastro del murale, alla presenza della presidente del Municipio 4, Maria Chiara Addabbo. L'opera, nata dopo due settimane di lavoro condiviso, racchiude il messaggio scelto dagli stessi ragazzi e rappresenta il segno concreto di un'esperienza costruita insieme, nella quale arte e cittadinanza attiva sono diventate strumenti di inclusione e partecipazione.La mattinata si è conclusa con un momento conviviale nel giardino del centro, all'ombra della grande paulonia che domina lo spazio verde. Prima dei saluti, i ragazzi hanno consegnato ai volontari di Retake Bari un dono particolarmente significativo: un cesto di erbe aromatiche, il calendario realizzato dal centro e un quaderno personalizzato per ciascun volontario, arricchito da pensieri e dediche scritti a mano. Un gesto che ha suggellato il legame nato durante queste settimane di lavoro condiviso.«Ieri non abbiamo inaugurato soltanto un murale, ma il risultato di un percorso umano che ci porteremo dentro per molto tempo» dichiara Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari. «I ragazzi, gli educatori e le suore del Centro Volto Santo ci hanno accolto fin dal primo giorno facendoci sentire parte della loro comunità. Abbiamo lavorato, mangiato e sorriso insieme, costruendo relazioni autentiche. È questa la forza della cittadinanza attiva: mettere in contatto persone diverse, creare fiducia e dimostrare che la collaborazione genera bellezza, inclusione e senso di appartenenza. Il murale resterà nel tempo, ma anche ciò che abbiamo costruito insieme continuerà ben oltre questa giornata».Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno degli sponsor Clarizio e DB Solutions, che hanno contribuito a trasformare questo percorso in un'opera capace di lasciare un segno concreto all'interno della comunità.