Buona la prima per la rassegna estiva "Origami di Murgia" a Corato
Grande successo a Borgo Sansanello per il debutto dedicato alle narrazioni africane. La rassegna prosegue il 24 luglio con le vibrazioni dell'handpan di Loris Lombardo e il 9 agosto con il Mediterraneo Nomade della Cantiga de la Serena, tra grandi ospiti internazionali, paesaggio ed enogastronomia
Buona la prima per la rassegna estiva "Origami di Murgia". Ha preso il via con uno straordinario successo di pubblico e di atmosfera il viaggio in tre appuntamenti tra suoni e sapori nato dall'incontro perfetto tra la musica e il paesaggio, ideato da Uliveto Grillo e Borgo Sansanello a Corato. Sabato 27 giugno 2026, lo splendido scenario di Borgo Sansanello ha ospitato "La notte dei Griot", una serata magica che ha trasportato i presenti nelle atmosfere dell’Africa Occidentale. In questo suggestivo angolo di Puglia si è respirata a pieno la musica dal mondo, amplificata dai sapori e dai sentori unici della Murgia. Un debutto che sposa perfettamente la visione di Antonio Messina, general manager di Borgo Sansanello, da sempre impegnato a trasformare la struttura in un polo di accoglienza, cultura e convivialità capace di valorizzare il territorio attraverso esperienze uniche e multisensoriali.
Sul palco, il Jali Babou Saho Trio - guidato dal celebre cantastorie del Gambia - ha incantato la platea unendo la cultura mandinga ai ritmi contemporanei, affiancato dal contrabbassista Nicola Scagliozzi e dal batterista-percussionista Cesare Pastanella. Il pubblico ha potuto scoprire il fascino ancestrale della kora, lo straordinario strumento tradizionale a 21 corde, la cui melodia ha guidato gli ascoltatori attraverso le scale pentatoniche tipiche della struttura musicale africana. A rendere l'esperienza totalmente immersiva è stato il profondo legame tra la musica, il meraviglioso panorama del luogo e l'offerta enogastronomica curata da Corrado De Ruvo, che per l'occasione ha proposto un percorso di gusto ispirato proprio alle rotte afro-mediterranee.
L’altopiano dell’Alta Murgia, con i suoi orizzonti aperti e la sua luce, si è trasformato in una parte viva dell'esperienza culturale. Come un origami, ogni singolo appuntamento della rassegna - protetta dalla formula a capienza limitata e dal clima più mite di Borgo Sansanello - prende forma attraverso l’incontro armonioso di quattro elementi: suono, territorio, sapori e convivialità, sotto la direzione artistica di Danny e Francesco Grillo.
Il viaggio sensoriale di ciascun appuntamento segue un rituale ben preciso che scandisce il passaggio dal tramonto alla notte inoltrata. L'accoglienza degli ospiti comincia alle ore 20:00, nel momento in cui l'altopiano si tinge di una luce dorata che degrada fino al tramonto, offrendo un aperitivo accompagnato dalle atmosfere soffuse di un dj-set in vinile. Alle ore 21:00 i riflettori si spostano sul concerto dal vivo, vero cuore artistico della serata. Successivamente, alle ore 22:30, la rassegna propone il momento del "Retroscena", uno spazio conviviale unico in cui il pubblico partecipa al buffet degustazione con abbinamento di vini, avendo la rara opportunità di chiacchierare direttamente con i musicisti. Infine, a partire dalle ore 23:00, la serata si compie sotto la volta stellata grazie al lounge bar e alle selezioni musicali su vinile curate dal duo Moodintrigo.
La partecipazione per ciascuna serata della rassegna Origami di Murgia, che si svolge presso la sede di Borgo Sansanello in Strada Esterna Piede Piccolo 17 a Corato (Ba), prevede un ticket di ingresso di 50,00 euro con formula all-inclusive, che comprende l'aperitivo iniziale, il concerto, il buffet conviviale con l'abbinamento dei vini e l'accesso al dj-set finale.
Tutte le informazioni e le prenotazioni possono essere gestite telefonicamente e tramite l'applicazione WhatsApp al numero 351 184 5546, oppure consultando le piattaforme web ufficiali www.origamidimurgia.it e www.borgosansanello.it.