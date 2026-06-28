Porto Cesareo, torna il VISTA Music&Art Festival: nove giorni di musica, spettacolo e cultura dall’11 al 19 luglio

PORTO CESAREO - Porto Cesareo si prepara ad accogliere una nuova grande edizione del, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese. Dalil festival animerà la località salentina con nove giornate consecutive dedicate a musica, arte, spettacoli, cultura, enogastronomia, sostenibilità e sociale.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Porto Cesareo, dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce, amplia il proprio format e punta a diventare un evento sempre più centrale nel panorama dell’intrattenimento del Sud Italia.

La nuova location sarà il grande spazio pubblico del parcheggio della baia delle Dune, a pochi passi dal mare, che verrà trasformato in un’area festival moderna e tecnologicamente avanzata, con spazi dedicati al food, beverage, hospitality, comunicazione, attività sociali, luna park e al grande palco live.

Dopo il successo della precedente edizione, che ha superato le 80mila presenze, il VISTA Festival propone un programma ricco di concerti, dj set, performance artistiche e appuntamenti tematici, tutti a ingresso gratuito.

L’apertura è affidata a una delle band simbolo della musica salentina: sabato 11 luglio saliranno sul palco i Sud Sound System per l’Open Party inaugurale.

Domenica 12 luglio sarà dedicata alla prevenzione con “Uniti per la Senologia”, talk-show sulla sensibilizzazione oncologica organizzato in collaborazione con il dottor Luigi Manca, chirurgo senologo, con la partecipazione di professionisti, istituzioni e operatori del settore sanitario.

Lunedì 13 luglio spazio all’Indie Rock Night con Discografia Clandestina, La Municipàl, Malamore, Di Maggio e il dj set di Yamas.

Martedì 14 luglio sarà la giornata dedicata al Power Day con i Kawabonga, mentre mercoledì 15 luglio arriverà a Porto Cesareo il format nazionale Nostalgia 90, spettacolo dedicato alla musica e alle atmosfere degli anni Novanta.

Giovedì 16 luglio protagonista sarà la tradizione salentina con la World Experience di Antonio Castrignanò, artista riconosciuto come ambasciatore della cultura musicale pugliese nel mondo.

Venerdì 17 luglio sarà dedicato al territorio con “Made in Salento”, che vedrà protagonisti Après La Classe, Sista Vibes e Manie.

La serata di sabato 18 luglio sarà dedicata alla Dance Night con DJ Jad e Wlady degli Articolo 31, accompagnati da Fabio Alisei e Gibba di Radio 105.

Il gran finale, domenica 19 luglio, sarà affidato a “La Domenica Italiana” con il format Bar Italia, dedicato alle canzoni italiane che hanno segnato più generazioni.

Oltre alla musica, il VISTA Festival punta anche sull’esperienza complessiva del pubblico attraverso scenografie immersive, installazioni artistiche, performer, animazione e attività collaterali. L’obiettivo è creare un evento capace di unire spettacolo, turismo, cultura e attenzione all’ambiente.

Per nove giorni Porto Cesareo diventerà così un grande punto di incontro dell’estate pugliese, con l’ambizione di consolidarsi come uno dei festival di riferimento del Mezzogiorno.

VISTA MUSIC & ART FESTIVAL 2026

11 – 19 luglio 2026

Porto Cesareo – Parcheggio Dune

Ingresso gratuito