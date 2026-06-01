Incendi boschivi, il 3 giugno incontro partecipativo del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia dedicato alle Isole Tremiti



MODUGNO (BA) - Proseguono le attività del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia nell’ambito del Progetto Interreg “Resilience”, iniziativa finalizzata a rafforzare la cooperazione istituzionale e operativa nella gestione del rischio e delle risorse. - Proseguono le attività del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia nell’ambito del Progetto Interreg “Resilience”, iniziativa finalizzata a rafforzare la cooperazione istituzionale e operativa nella gestione del rischio e delle risorse.





In questo quadro, mercoledì 3 giugno alle 11:00, presso la sede di Viale delle Magnolie a Modugno, si svolgerà il primo incontro partecipativo dedicato al contesto delle Isole Tremiti, orientato al miglioramento della prevenzione degli incendi boschivi e della sicurezza del territorio.





All’incontro prenderanno parte la Sindaca del Comune delle Isole Tremiti, l’Assessora regionale Debora Ciliento, il Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze Nicola Lopane, insieme agli operatori AIB attivi sul territorio: Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, ARIF, Ente Parco, volontariato di Protezione Civile e Acquedotto Pugliese.





Particolare rilevanza assume la partecipazione di Acquedotto Pugliese, in considerazione della natura insulare del territorio e della conseguente limitata disponibilità della risorsa idrica. In questo contesto, la gestione dell’acqua diventa un elemento strategico e mette in evidenza, in modo concreto, il valore della cooperazione tra enti e servizi, principio fondante del Progetto Interreg “Resilience”.





L’incontro rappresenta un momento di confronto e ascolto volto a raccogliere contributi, esperienze e criticità direttamente da chi opera sul campo, con l’obiettivo di costruire un quadro conoscitivo aderente alle reali esigenze del territorio.





Le informazioni raccolte saranno alla base della definizione di strumenti di pianificazione più efficaci, capaci di migliorare la prevenzione e la gestione delle emergenze, rafforzando la sicurezza del territorio e la tutela del patrimonio naturale.