Incendio all’Ospedale del Mare di Napoli: fiamme in un’area esterna, evacuazione parziale della struttura

– Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi all’, nel quartiere di Ponticelli, dove un vasto incendio è divampato in un’area esterna della struttura sanitaria. Una densa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, ha attirato l’attenzione dei residenti e provocato l’immediato intervento dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito da alcune pedane in legno e da materiale di scarto accatastato nei pressi di uno dei reparti dell’ospedale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 17, ma grazie al rapido intervento del personale e all’efficacia dei sistemi di sicurezza interni, l’incendio è rimasto confinato all’esterno dell’edificio, evitando conseguenze più gravi per i reparti di degenza.

Per motivi precauzionali è stata disposta una parziale evacuazione di pazienti e personale sanitario, mentre al momento non risultano feriti né persone intossicate dal fumo.

Imponente il dispositivo di soccorso messo in campo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con circa 40 operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Tra i mezzi utilizzati anche una maxi-botte da 14mila litri d’acqua, necessaria per domare i focolai alimentati dal materiale ligneo presente nella zona interessata dall’incendio.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto a gestire la viabilità nell’area e ad avviare gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di bonifica e controllo proseguono per escludere la presenza di ulteriori punti critici e garantire il completo ripristino delle condizioni di sicurezza.