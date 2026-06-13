San Nicandro Garganico, 17enne travolto e ucciso all’alba dopo una festa: arrestato il conducente, era un amico

SAN NICANDRO GARGANICO - Profondo cordoglio a San Nicandro Garganico per la morte di Giorgio Pienabarca, 17 anni, investito e ucciso all’alba di ieri mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il sindaco Matteo Vocale ha annunciato che, in occasione dei funerali — la cui data non è ancora stata fissata — sarà proclamato il lutto cittadino.

La tragedia si è verificata intorno alle 4 del mattino lungo via Torre Mileto, a circa un chilometro dal centro abitato. Il giovane stava tornando a casa insieme a un amico dopo aver partecipato ai festeggiamenti per il diciottesimo compleanno di una coetanea, quando è stato investito da un’auto in prossimità di una curva.

Alla guida del veicolo si trovava un diciottenne, amico della vittima e presente alla stessa festa. Il giovane si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha allertato i sanitari, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Le indagini hanno portato all’arresto del conducente, ora posto ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Secondo quanto emerso, sarebbe risultato positivo all’alcol test e agli accertamenti tossicologici disposti dalle autorità.

La vicenda ha sconvolto l’intera comunità del Gargano, che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo, molto conosciuta e stimata in paese.