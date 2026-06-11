INDIPUGLIA Beer Fest al via a Bari: tre giorni di musica, food e solidarietà al Giardino Princigalli

BARI - Al via domani a Bari “INDIPUGLIA Beer Fest”, la manifestazione in programma da venerdì 12 a domenica 14 giugno nel Giardino Princigalli, che propone tre giornate di musica, intrattenimento e somministrazione di birra artigianale e street food.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di socialità all’aperto e intergenerazionale, in cui convivono concerti live, dj set, workshop creativi e attività dedicate alle famiglie e agli animali domestici. Accanto all’offerta musicale e gastronomica, il festival include anche momenti esperienziali come il Beer Yoga e spazi dedicati alla cultura brassicola, con la partecipazione di birrifici artigianali e realtà del territorio.

Il programma prevede un fitto calendario di eventi distribuiti lungo l’intero weekend, con performance artistiche, attività cinofile e aree food pensate per valorizzare la dimensione conviviale dell’iniziativa. L’evento si configura come un’occasione di aggregazione aperta e accessibile, con particolare attenzione alla partecipazione di famiglie e giovani.

INDIPUGLIA Beer Fest dedica inoltre una parte della propria attività alla solidarietà: una quota del ricavato sarà devoluta ad AIL Bari Odv, associazione impegnata nell’assistenza ai pazienti oncoematologici e nell’accoglienza gratuita dei familiari nelle strutture vicine al Policlinico di Bari.

L’apertura ufficiale è prevista per domani alle ore 18 nel Giardino Princigalli. All’inaugurazione interverrà l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli. L’ingresso è libero.