Bari, prosegue il cantiere del BRT: in corso il montaggio delle pensiline tecnologiche lungo la linea Verde

BARI - Proseguono i lavori per la realizzazione del Bus Rapid Transit a Bari, infrastruttura strategica per il rafforzamento della mobilità pubblica urbana. In queste ore è in corso il montaggio delle pensiline tecnologiche lungo il tracciato della linea Verde, mentre l’allestimento è già stato avviato anche sulla linea Rossa.

Le operazioni riguardano l’installazione dei tubolari in acciaio che costituiscono la struttura portante delle nuove fermate, partendo dalle aree già interessate dai cantieri in via Caldarola e via Brigata Regina, per poi proseguire lungo l’intero percorso verso il centro cittadino. Da oggi i lavori interessano anche via Magna Grecia, asse della linea Rossa.

Nel complesso saranno 83 le pensiline previste lungo le quattro linee del sistema BRT (Blu, Rossa, Verde e Lilla): 72 con copertura superiore e 11 costituite da sedute tecnologiche informatizzate. Tutte le strutture saranno dotate di sistemi di videosorveglianza, diffusione sonora, access point Wi-Fi e display informativi per l’utenza.

La linea Verde rappresenta uno degli assi principali del nuovo sistema di trasporto, con 35 fermate e 72 incroci. Il tracciato attraversa diverse aree densamente abitate della città, collegando il capolinea di via Aquilino, in prossimità degli uffici regionali, con via di Maratona, dove è prevista la chiusura del percorso.

Secondo il progetto, le pensiline saranno realizzate in tre diverse tipologie: standard da 9,45 metri, doppia da 17,30 metri per i capolinea e versione semplificata da 3,60 metri per le aree con spazi ridotti. Il design, caratterizzato da una struttura in acciaio rivestita in alluminio bianco, è pensato per integrarsi nel contesto urbano senza impatto visivo invasivo.

Ogni fermata sarà inoltre dotata di percorsi tattili per ipovedenti, illuminazione a LED, sistemi di comunicazione digitale e cordoli sagomati per facilitare l’accesso ai mezzi.

Per ulteriori dettagli sul progetto è disponibile la scheda informativa sul portale comunale dedicato ai cantieri cittadini.