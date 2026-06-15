'Bahke Boat Fest', il mare diventa palcoscenico per la solidarietà



La Motonave Adria si trasforma ancora una volta in uno spazio di incontro e inclusione, tra musica dal vivo, spettacolo e impegno sociale





TARANTO - Il Bahke Boat Fest continua il suo viaggio e si prepara a regalare una nuova serata di emozioni nel cuore del Mar Grande. Dopo il successo delle precedenti edizioni, che negli anni hanno trasformato una semplice traversata in mare in una vera e propria esperienza sensoriale e culturale, il format ideato da Binario 16 APS torna con un appuntamento che promette di coinvolgere pubblico, artisti e territorio in un’unica grande onda di energia positiva.





L’evento, in programma venerdì 3 luglio, vedrà ancora una volta la suggestiva motonave trasformarsi in un palcoscenico galleggiante dove musica, arte, inclusione e solidarietà si intrecciano in un’atmosfera unica. Il progetto, nato dall’intuizione di Keope Catapano, negli anni è diventato uno degli appuntamenti più originali dell’estate tarantina, capace di unire intrattenimento e contenuti sociali, valorizzando il mare come luogo di incontro, crescita e condivisione.





Anche questa edizione mantiene forte la propria vocazione sociale. La serata sarà infatti dedicata al sostegno dei ragazzi autistici grazie alla collaborazione con l’associazione Blu Butterfly – Posso Sempre Volare, realtà impegnata quotidianamente nella promozione dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disturbo dello spettro autistico.





Dal punto di vista artistico il pubblico potrà vivere una vera e propria Sound Boat Experience, accompagnato dal coinvolgente DJ Set di Keope Catapano, anima creativa del progetto, dalle raffinate sonorità del sax performer Alessandro Murciano e dalle suggestive esibizioni di Peppe Blasi, che porterà a bordo il fascino delle sue percussioni live.





Nel corso degli anni il Bahke Boat Fest ha saputo costruire una propria identità riconoscibile, diventando un simbolo di aggregazione e libertà creativa. Un format capace di attrarre un pubblico eterogeneo e di trasformare ogni traversata in un viaggio emozionale fatto di musica, tramonti, mare e relazioni umane.





«Il Bahke Boat Fest non è semplicemente una festa in barca – spiega Keope Catapano, event manager della manifestazione – ma una comunità in movimento che continua a crescere anno dopo anno. Ogni edizione racconta una storia diversa fatta di persone, emozioni e connessioni autentiche. Il nostro obiettivo è creare esperienze che lascino qualcosa dentro, valorizzando il mare, l’arte e soprattutto l’inclusione. Sapere che tutto questo può contribuire a sostenere progetti importanti per i ragazzi autistici rende ogni appuntamento ancora più speciale».





L’imbarco è previsto alle 20:10 dal Piazzale Democrate di Taranto, con posti limitati per garantire la migliore esperienza possibile ai partecipanti. Un motivo in più per non lasciarsi sfuggire l’occasione di prendere parte a quello che, ormai, è diventato uno degli eventi più riconoscibili e apprezzati dell’estate tarantina.





Tra musica, solidarietà e voglia di stare insieme, il Bahke Boat Fest è pronto ancora una volta a salpare. E a dimostrare che, quando le idee incontrano la passione, il mare può davvero diventare il luogo dove nascono esperienze indimenticabili.