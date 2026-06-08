Italia Under 17 campione d’Europa: trionfo ai rigori contro il Belgio. Protagonista assoluto il portiere barese Christian Lupo

LECCE - La Nazionale italiana Under 17 di calcio conquista per la seconda volta nella sua storia il titolo europeo di categoria, superando il Belgio nella finalissima disputata a Tallinn, in Estonia. Gli azzurrini hanno avuto la meglio ai calci di rigore al termine di una sfida estremamente equilibrata e combattuta.

Protagonista assoluto del successo è stato il portiere Christian Lupo, decisivo nella lotteria dagli undici metri con interventi determinanti che hanno indirizzato la gara. L’estremo difensore ha parato complessivamente quattro rigori nel torneo, tre nella semifinale contro la Spagna e uno nella finale contro il Belgio.

Il protagonista: Christian Lupo, talento del Lecce

Classe 2009, originario di Valenzano, nel Barese, Lupo è tesserato con l’US Lecce. Il giovane portiere è arrivato nel settore giovanile giallorosso nel 2022, proveniente dall’ASD Calcio Ragazzi Valenzano, e ha esordito con la Nazionale Under 17 lo scorso gennaio.

La sua crescita è stata rapida e decisiva, fino a diventare uno dei punti di riferimento della selezione azzurra in questo Europeo.

Festa a Valenzano per il giovane eroe

Grande entusiasmo anche nella sua città natale, Valenzano, dove il sindaco Giampaolo Romanazzi ha celebrato l’impresa sui social definendo il portiere “grandioso, decisivo, fenomeno”.