Terza edizione di 'Disobbedite' a Vieste: Mario Adinolfi ospite d’eccezione sulla libertà di stampa e il contrasto alla disinformazione



VIESTE (FG) - Il prossimo sabato 27 giugno 2026, a partire dalle ore 19:30, la suggestiva cornice dell’Anfiteatro Carlo Nobile di Vieste ospiterà un panel di assoluto prestigio. - Il prossimo sabato 27 giugno 2026, a partire dalle ore 19:30, la suggestiva cornice dell’Anfiteatro Carlo Nobile di Vieste ospiterà un panel di assoluto prestigio.





Tra i grandi protagonisti della serata ci sarà Mario Adinolfi, giornalista, e scrittore, figura da sempre al centro del panorama mediatico per le sue posizioni franche e controcorrente.





Il dibattito si propone come un'arena di libero confronto sul ruolo dell'informazione odierna. Insieme ad Adinolfi, la rassegna vedrà la partecipazione di importanti firme del giornalismo ed esperti del settore – tra cui i già annunciati Alessandro Cecchi Paone e Francesco Giorgino uniti per analizzare i meccanismi della post-verità, le minacce alla professione giornalistica e l'importanza di garantire ai cittadini un'informazione trasparente e pluralista.





L'evento è aperto al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento posti. La cittadinanza e i turisti presenti nella perla del Gargano sono invitati a partecipare a una serata che si preannuncia ricca di spunti di riflessione e dialogo civile.