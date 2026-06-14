Italian Turtle Day, nove tartarughe tornano in mare: quattro liberate nel Salento

LECCE - Otto tartarughe marine sono già state restituite al Mar Mediterraneo in diverse località italiane, mentre la liberazione della nona è prevista al tramonto a Lampedusa. L’Italian Turtle Day, promosso da Plastic Free Onlus , ha trasformato il ritorno in libertà degli esemplari recuperati e curati in un’importante iniziativa nazionale dedicata alla tutela della biodiversità e alla sensibilizzazione ambientale.

L’evento, organizzato in vista del World Sea Turtle Day del 16 giugno, ha coinvolto centri di recupero, Capitanerie di Porto, aree marine protette, parchi nazionali, enti scientifici, associazioni e volontari. In totale sono nove gli esemplari di Caretta caretta che stanno tornando nel loro habitat naturale dopo lunghi percorsi di cura e riabilitazione.

Le minacce per le tartarughe marine

Ogni esemplare salvato racconta una delle principali emergenze che colpiscono gli ecosistemi marini: plastica ingerita, ami, lenze e reti da pesca, catture accidentali, collisioni con imbarcazioni e perdita degli habitat naturali.

Le tartarughe marine, presenti sulla Terra da oltre 280 milioni di anni, sono considerate indicatori fondamentali dello stato di salute del mare. La loro sopravvivenza è oggi minacciata soprattutto dalle attività umane.

«La liberazione di nove tartarughe in un’unica giornata è una grande emozione, ma anche un richiamo alla responsabilità collettiva», ha dichiarato la vicepresidente di Plastic Free, Rosapia Reale, sottolineando l’importanza di ridurre l’inquinamento e adottare comportamenti più sostenibili.

Quattro liberazioni a Castro Marina

Uno dei momenti più significativi della giornata si è svolto a Castro, in provincia di Lecce, dove sono stati liberati quattro esemplari: Leo, Ale, Filippo e Mia. Alcune delle tartarughe erano state recuperate dopo aver ingerito plastica o ami da pesca.

L’iniziativa è stata organizzata dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera con la collaborazione di CIHEAM Bari, sede di Tricase, dell’associazione Mondo Marevivo Castro e di Plastic Free, con il patrocinio dell’Università del Salento, della Provincia di Lecce e del Comune di Castro.

Un impegno che continua

Secondo le stime degli operatori del settore, ogni anno decine di migliaia di tartarughe marine muoiono nel Mediterraneo a causa delle attività antropiche, mentre solo una parte riesce a essere salvata dai centri specializzati.

Dal 2019 Plastic Free ha contribuito al recupero di oltre 300 tartarughe marine e accompagnato alla nascita di quasi 11 mila piccoli esemplari lungo le coste italiane.

L’Italian Turtle Day ha così unito il valore concreto del recupero e della liberazione degli animali a un forte messaggio culturale: proteggere il mare significa proteggere l’intero ecosistema da cui dipende il futuro delle prossime generazioni.