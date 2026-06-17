Ivan Viggiano è il nuovo Direttore Amministrativo del Policlinico di Bari

BARI - Ivan Viggiano è il nuovo Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, subentra al dottor Gianluca Capochiani nominato direttore generale alla Asl di Lecce. Laureato con lode in Economia e Commercio, abilitato alla professione di Dottore Commercialista e iscritto nell'Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie, Viggiano vanta oltre venticinque anni di esperienza nel management sanitario pubblico e privato.Nel corso della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di Direttore Amministrativo della ASL BT e della ASL Foggia, oltre ad aver diretto per molti anni strutture complesse di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione presso l'Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti e l'Azienda Ospedaliera "Bolognini" di Seriate. Negli ultimi anni ha maturato una significativa esperienza nei processi di innovazione organizzativa e trasformazione digitale delle aziende sanitarie, partecipando anche ad attività di docenza universitaria in Economia e Management Sanitario presso l'Università degli Studi di Bari."Rivolgo al dottor Ivan Viggiano il benvenuto nella squadra del Policlinico di Bari e gli auguro buon lavoro – dichiara il direttore generale, Antonio Sanguedolce – È un professionista di grande esperienza e competenza. La sua presenza nella Direzione Strategica rappresenta un valore aggiunto per proseguire il percorso di innovazione organizzativa e di crescita del Policlinico di Bari”.