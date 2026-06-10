Juve Stabia, via libera al passaggio di proprietà: sfuma il possibile scenario di ripescaggio per il Bari
NAPOLI – Il Tribunale di Napoli ha dato il via libera al passaggio di proprietà della Juve Stabia, sancendo l’ingresso ufficiale del club nelle mani dell’imprenditore Alfredo Guerri attraverso la Domus Srl.
La decisione chiude una fase di incertezza societaria che nelle ultime settimane aveva alimentato anche ipotesi indirette legate alla composizione degli organici del calcio professionistico, con riflessi sul fronte dei possibili ripescaggi.
Secondo quanto emerso, la mancata ricapitalizzazione da parte dell’ex proprietario Francesco Agnello aveva inizialmente aperto uno scenario di instabilità finanziaria. Tuttavia, il pronunciamento dei giudici partenopei, accompagnato dal parere favorevole della Procura competente, ha definitivamente risolto la situazione, consentendo il regolare trasferimento delle quote societarie.
Con il nuovo assetto, la Juve Stabia potrà ora procedere agli adempimenti necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Si chiude così ogni ipotesi alternativa che aveva alimentato attese e speculazioni.
Per il Bari, invece, il quadro sportivo non subisce variazioni: il club biancorosso resta attualmente nella categoria inferiore, senza sviluppi favorevoli legati a questa vicenda societaria.