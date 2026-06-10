“Lovrén In The City”, il tour della bellezza arriva a Trani

TRANI – Il tour itinerante dedicato al mondo della bellezza “Lovrén In The City” fa tappa anche in Puglia, con un appuntamento in programma a Trani il 19, 20 e 21 giugno 2026 in Piazza della Repubblica, nei pressi della statua di San Giovanni.

L’iniziativa, promossa dal brand beauty del gruppo Clinicalfarma, porta in città un’Airstream americana trasformata in un vero e proprio beauty hub mobile, pensato per offrire al pubblico consulenze personalizzate e attività dedicate alla cura della persona.

Il format rientra in un tour di circa dieci mesi che attraversa diverse città tra Italia, Francia e Spagna, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il marchio e i consumatori attraverso esperienze dirette e interattive.

Durante la tappa tranese, l’Airstream sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 22.30, offrendo una serie di attività che includono test personalizzati, consulenze di make-up e momenti di intrattenimento dedicati ai visitatori.

Tra le iniziative previste figurano anche promozioni e meccaniche a premi: dall’acquisto di prodotti per ricevere gadget e mini size, fino alla possibilità di accedere a mystery box con prodotti a sorpresa. Previsti inoltre test personalizzati con omaggi e indicazioni sui punti vendita aderenti al progetto.

Il tour punta a proporre un’esperienza immersiva tra skincare, make-up, hair care, nail care e solari, trasformando ogni tappa in un evento di engagement diretto con il pubblico.