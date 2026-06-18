Kepos Fest 2026, a Putignano quattro giorni tra cultura, musica e grandi ospiti

PUTIGNANO - Dal 25 al 28 giugno torna a Putignano il, il festival dedicato alla cultura contemporanea che, per la sua seconda edizione, propone un ricco programma di incontri, spettacoli, musica e approfondimenti.

La manifestazione si svolgerà tra il Giardino dell’Associazione Il Tassello Mancante e le Cantine Giovanni Aiello, trasformando la città in un luogo di confronto e dialogo tra discipline, linguaggi e sensibilità diverse.

Tra i protagonisti più attesi figurano il giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci, la cantautrice Tosca, lo psichiatra Paolo Crepet, il filosofo Massimo Cacciari, Drusilla Foer, Enzo Iacchetti e il musicista statunitense Sugaray Rayford, che si esibirà insieme alla Luca Giordano Band.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’attualità e all’approfondimento. Alle Cantine Aiello sono previsti incontri con il magistrato Stefano Vitelli e il giornalista Marco Travaglio. Tra gli appuntamenti più attesi anche la lectio dello psicoanalista Massimo Recalcati dal titolo “Genitori oggi: un mestiere impossibile”.

Nel programma del festival è prevista inoltre la partecipazione del direttore della La Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, che il 28 giugno sarà protagonista di un confronto culturale insieme a Marco Travaglio.

Kepos Fest si conferma così come uno spazio di incontro tra pubblico e protagonisti della scena culturale nazionale e internazionale, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra arti, idee e forme di espressione contemporanee attraverso un’esperienza partecipativa e multidisciplinare.