“Orizzonte Mare”, a Bari la mostra fotografica di Franco Giacopino

BARI - Sarà inaugurata venerdì 19 giugno alle ore 18.30, negli spazi di Palazzo Starita a Bari, la mostra fotograficadi Franco Giacopino, artista che da anni affianca alla fotografia un intenso lavoro nel campo della grafica, del video e del reportage.

L’esposizione, ospitata dalla Fondazione Puglia, presenta 35 fotografie in bianco e nero dedicate ai paesaggi marini della Puglia, realizzate in formato analogico su pellicola con macchine fotografiche di medio e grande formato come Hasselblad, Mamiya e Linhof.

Gli scatti raccontano il mare attraverso una visione poetica e contemplativa, trasformando luoghi familiari in paesaggi sospesi tra realtà e suggestione. A Bari le immagini immortalano il Lungomare IX Maggio, il Lido San Francesco, il Lungomare Starita, il Molo San Cataldo, Pane e Pomodoro e il Lungomare Armando Perotti. A Polignano a Mare l’obiettivo si concentra su Cala di Pozzo Vivo, Cala Sala, Grotta dei Tre Occhi e Grotta Priscilla, mentre a Brindisi protagonista è l’area costiera di Torre Guaceto con la sua biodiversità fatta di dune, vegetazione spontanea e fauna selvatica.

«Mi sono concesso una tregua dalla sfrenatezza della fotografia digitale e ho voluto riprendere la pacatezza della fotografia analogica», spiega Giacopino, sottolineando il valore della lentezza, della conoscenza della luce e del rapporto fisico con il negativo fotografico.

Per il presidente della Fondazione Puglia, Antonio Castorani, la mostra rappresenta «un invito a osservare le bellezze dei nostri paesaggi marini attraverso uno sguardo più consapevole e attento al territorio».

Il titolo dell’esposizione è stato ideato dal critico d’arte Vincenzo Velati, che sarà presente all’inaugurazione.

La mostra resterà aperta fino al 4 luglio e sarà visitabile tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 17 alle 20. L’ingresso è gratuito.

Per prenotare una visita è disponibile la pagina: Prenotazione mostra Orizzonte Mare

Nelle giornate del 20 e 27 giugno e del 4 luglio sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate di Palazzo Starita prenotando tramite: Visite guidate Palazzo Starita.



