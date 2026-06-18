DRIFFest 2026, a Rutigliano la prima settimana si chiude con Mattia Insolia e il film “Malavia”

BARI - Si conclude domani, venerdì 19 giugno, a Rutigliano la prima settimana della XVII edizione del festival, la rassegna dedicata al rapporto tra cinema e letteratura.

L’appuntamento è alle 19.30 in piazza Colamussi con la serata dal titolo “Del Racconto, il cambiamento”, che vedrà protagonista lo scrittore Mattia Insolia, in dialogo con la giornalista Anna Puricella, per presentare il suo terzo romanzo La vita giovane (Mondadori).

Nel libro, Insolia racconta la propria generazione attraverso le vicende di sei ragazzi alle prese con fragilità, desideri e contraddizioni dell’età più intensa della vita. Un romanzo che esplora il passaggio alla maturità attraverso personaggi feriti ma vitali, con lo sguardo di un autore che appartiene alla stessa generazione narrata.

La serata proseguirà con la proiezione di Malavia, film diretto da Nunzia De Stefano, ambientato nella periferia di Napoli. La pellicola racconta la storia di Sasà, un tredicenne cresciuto senza padre, legato profondamente alla madre Rusè e alla musica hip-hop, vista come possibilità di riscatto e strumento per immaginare un futuro diverso.

A presentare il film saranno PeppOh, al secolo Giuseppe Sica, rapper di Secondigliano e interprete del film, insieme alla regista Nunzia De Stefano, che interverrà in collegamento streaming.

Il DRIFFest 2026, organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, si svolge dal 16 giugno al 24 luglio con 21 appuntamenti distribuiti tra Bari, Giovinazzo, Rutigliano e Sannicandro di Bari, oltre a due incontri ospitati nel carcere di Trani.

Tra gli ospiti attesi nelle prossime settimane figurano Ivan Cotroneo, Wanda Marasco, Valentina Petrini, Marco Lodoli, Edoardo Winspeare e numerosi altri autori e protagonisti del cinema e della cultura contemporanea.

La manifestazione è realizzata con la collaborazione di Regione Puglia, Puglia Culture, Apulia Film Commission, i Comuni coinvolti, il carcere di Trani, l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, l’impresa sociale Auxilium di Altamura e l’IISS Tommaso Fiore di Modugno.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare il numero 328/4071538 o consultare il sito I Bambini di Truffaut.