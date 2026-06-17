La città di Bari accoglie una nuova libreria Mondadori Store
BARI - Giovedì 18 giugno Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà a Bari un nuovo spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento. All’evento è attesa la presenza del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il Sindaco della città Vito Leccese, l’Assessore alla Cultura e l’Assessore allo Sviluppo Locale.
Con una superficie di circa 70 metri quadrati e un layout moderno, il Mondadori Bookstore è stato progettato per soddisfare le esigenze di ogni fascia di pubblico, con l’obiettivo di diffondere la cultura e di promuovere la lettura. Ad accogliere le lettrici e i lettori gli appassionati librai del punto vendita di Via Gaetano Salvemini 62 e un catalogo di 6.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica e varia.
“Dare vita ad una libreria è, prima di tutto, un atto d’amore verso la comunità e con questa apertura vogliamo restituire al quartiere uno spazio di sosta, riflessione e scoperta.”, afferma Marco Amoruso, affiliato Mondadori Store. “Crediamo fermamente che le librerie siano i polmoni della città: luoghi vivi dove le storie sui rami incontrano le persone nelle strade”, conclude Amoruso.
La libreria ospita tutte le novità con specifiche aree tematiche pensate per soddisfare i gusti di tutti i lettori, come We are Junior, lo spazio per i lettori più giovani, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose; Just Comics, il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti; e My New Romance, il nuovo concept rivolto a chi ama l'universo romance, uno dei generi letterari più amati del momento. L’offerta del punto vendita è infine arricchita da una selezione di libri in lingua originale, oltre ad un’ampia sezione dedicata a cartoleria, giocattoli, gadget e gift card. La libreria sarà la sede anche di diversi eventi ed iniziative con scuole e istituzioni locali.
Il Mondadori Bookstore di Bari è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine di Instagram e Facebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa. Tra i servizi disponibili sarà presente anche Zeercle, la piattaforma che consente alle persone di vendere i propri volumi oltre che CD, vinili, videogiochi fisici, DVD e Blu-ray, ricevendo in cambio una gift card corrispondente al valore attribuito ai prodotti, da utilizzare nelle librerie e sul sito mondadoristore.it.