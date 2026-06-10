La salentina Francesca De Bonis in radio con "Tutte a me", il singolo che anticipa il nuovo album





LECCE - Francesca De Bonis torna sulle scene con “Tutte a me”, il nuovo singolo che anticipa un album attualmente in lavorazione e già molto atteso. Un brano che conferma la cifra stilistica dell'artista: autentica, brillante e capace di raccontare la realtà con ironia e profondità.

Coinvolgente fin dal primo ascolto, “Tutte a me” si sviluppa su un groove moderno e trascinante, sostenuto da linee di basso incisive che costruiscono una trama ritmica solida e seducente. Su questo tessuto sonoro si inserisce la voce di Francesca De Bonis, che si muove con naturalezza e personalità, alternando energia, leggerezza ed espressività.

Il brano affronta con ironia pungente quelle situazioni in cui sembra che ogni contrattempo, piccolo o grande, accada proprio a noi. Attraverso un linguaggio diretto e immediato, Francesca trasforma gli imprevisti della quotidianità in un racconto musicale brillante e universale, nel quale il pubblico può facilmente riconoscersi. Dietro il sorriso e l'apparente leggerezza emerge una riflessione più profonda: la capacità di affrontare la vita con ottimismo e consapevolezza, anche nei momenti più complessi.

Dal punto di vista musicale, “Tutte a me” fonde sonorità pop, funk e soul, dando vita a una traccia dinamica, elegante e fortemente radiofonica. La performance vocale rappresenta uno degli elementi distintivi del singolo: intensa, versatile e sempre credibile, valorizza ogni sfumatura emotiva del testo e contribuisce a rendere il brano particolarmente efficace.

Il 2025 è stato un anno ricco di soddisfazioni artistiche e importanti esibizioni dal vivo, che hanno portato Francesca De Bonis a incontrare migliaia di spettatori. Tra gli appuntamenti più significativi si ricordano il concerto di Roatto (Asti) insieme a Maurizio Solieri e alle Custodie Cautelari, la partecipazione all'8 agosto al Subiaco Rock Festival di Roma, dove si è esibita per quasi quattro ore accanto a Dolcenera, Sarah Jane Morris ed Ettore Diliberto, e il live del 22 agosto a Deruta (Perugia), condiviso con Sarah Jane Morris e impreziosito dalla presenza dello straordinario chitarrista Matt Backer, musicista che ha collaborato con artisti del calibro di Elton John, Joe Cocker, Alice Cooper, Julian Lennon e Paul Young.

La straordinaria vocalità di Francesca De Bonis è da tempo apprezzata da pubblico e addetti ai lavori, grazie anche a prestigiose collaborazioni artistiche. Nel suo percorso spiccano l'esibizione al Premio Tenco insieme a Eric Burdon degli Animals, i concerti con Mogol e la partecipazione alla celebre “Notte delle Chitarre”, manifestazione nella quale ha saputo distinguersi per le sue doti interpretative. Particolarmente significativo anche lo spettacolo “Perdutoamor”, intenso tributo a Franco Battiato realizzato insieme al compianto Alberto Radius e alle Custodie Cautelari.

Attualmente l'artista è impegnata nella realizzazione del nuovo progetto discografico, che vedrà ancora una volta la collaborazione di musicisti e personalità di primo piano della scena internazionale.

“Tutte a me” è un brano scritto da Francesca De Bonis, arrangiato e suonato da Ettore Diliberto, pubblicato da Milano Music Play e distribuito da The Orchard/Sony Music.