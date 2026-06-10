Taranto, “Tutta Vita” con Stefano Bollani: cinema e musica alla Masseria Battaglia

TARANTO - Giovedì 11 giugno, alle 21:15, la Masseria Battaglia a Lama ospiterà la proiezione del film, opera di Valentina Cenni, nell’ambito del MAP Festival. L’ingresso è previsto al costo di 10 euro.

L’evento, organizzato con il supporto dell’Orchestra ICO Magna Grecia e del Comune di Taranto, si inserisce in un più ampio programma sostenuto da Regione Puglia, Ministero della Cultura e altri enti istituzionali, con il coinvolgimento del progetto Taranto 2026 – XX Giochi del Mediterraneo.

Il film e il dialogo con Stefano Bollani

La proiezione sarà seguita da un incontro speciale tra la regista e il pianista di fama internazionale Stefano Bollani, protagonista anche del progetto musicale collegato al film.

“Tutta Vita” nasce da una residenza artistica in una dimora storica di Gorizia e racconta il processo creativo di alcuni musicisti durante prove, dialoghi e momenti di lavoro condiviso, fino alla costruzione del concerto finale. Il film osserva da vicino la nascita della musica come esperienza collettiva, tra improvvisazione e ricerca artistica.

Dal cinema al palco

Il progetto è legato anche a “Tutta Vita Live”, un doppio album e una serie di concerti che portano sul palco una formazione “All Stars” di musicisti jazz e contemporanei. Tra i protagonisti figurano, oltre a Bollani, artisti come Enrico Rava, Paolo Fresu e altri esponenti della scena musicale italiana e internazionale.

L’idea alla base è quella di un flusso continuo tra cinema e performance live, in cui la narrazione del film si estende idealmente al concerto, trasformando il racconto in esperienza dal vivo.

Il MAP Festival a Taranto

L’appuntamento rientra nel programma della sesta edizione del MAP Festival, che nei giorni successivi proseguirà con incontri, concerti e installazioni urbane diffuse in diversi luoghi della città di Taranto, tra centro storico e aree monumentali.

Il festival, diretto da Gloria Campaner e Piero Romano, si conferma un progetto multidisciplinare che intreccia musica, arte e spazio urbano, con un forte coinvolgimento delle istituzioni e del territorio.



