Lecce, 16enne arrestato per presunti maltrattamenti alla madre: indagini del Tribunale per i minorenni

LECCE - Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato a Lecce con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo un episodio di violenza domestica avvenuto all’interno dell’abitazione familiare.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe aggredito la madre dopo un divieto imposto dalla donna, che gli aveva impedito di uscire con alcuni amici ritenuti problematici.

La ricostruzione dei fatti

Durante la lite, il ragazzo avrebbe prima lanciato grucce contro la madre e poi l’avrebbe colpita con una sedia, provocandole ecchimosi a un braccio. Nel corso dell’aggressione avrebbe anche danneggiato una porta e messo a soqquadro l’appartamento.

L’allarme è stato lanciato dalla stessa donna, che ha contattato la Questura. All’arrivo degli agenti, la madre si trovava in strada in forte stato di agitazione insieme alla figlia minore. Il sedicenne era ancora all’interno dell’abitazione e avrebbe confermato gli episodi contestati.

Una situazione familiare già difficile

La donna ha riferito agli investigatori di subire da tempo violenze fisiche e psicologiche da parte del figlio, spesso avvenute anche in presenza della sorella minore. Ha inoltre raccontato di aver modificato le proprie abitudini quotidiane per paura di nuove aggressioni, arrivando a chiudersi in camera durante la notte.

Sul minore risulta già pendente un precedente procedimento per episodi analoghi.

La fase giudiziaria

La posizione del ragazzo è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile. Sarà infatti il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni a decidere sulla convalida dell’arresto e sulle eventuali misure da adottare.

L’indagine prosegue per definire nel dettaglio la dinamica dei fatti e il contesto familiare in cui sarebbero maturati gli episodi contestati.