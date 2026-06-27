Lago di Vico, disperso Luigi Cavallari: ricerche in corso per il marito della ministra Roccella

Viterbo - Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, risulta disperso nel lago di Vico, nel Viterbese, dopo essere finito in acqua nel pomeriggio di sabato 27 giugno. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era in barca con la moglie quando si è tuffato per fare il bagno e non è più riemerso; l’ipotesi di un malore resta tra quelle al vaglio degli inquirenti.

L’allarme è stato dato dalla ministra Roccella intorno alle 17.30, dopo che il marito non è riemerso. Sul posto, in località Fiorò, sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, mentre le ricerche sono proseguite con sommozzatori, nucleo speleo-alpino-fluviale ed elicottero dei vigili del fuoco.

Le operazioni di ricerca sono state rese difficili dalle caratteristiche del lago, con fondali melmosi, scarsa visibilità e acque molto fredde già a pochi metri di profondità. Le squadre hanno prima battuto la zona a vista, poi hanno attivato sistemi strumentali per l’esplorazione delle profondità.

Cavallari ha 84 anni ed è stato professore presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte.