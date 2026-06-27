Miss Italia fa tappa a Castellaneta Marina

Miss Italia arriva anche nel tarantino per cercare le ragazze che possano rappresentare al meglio la bellezza pugliese nel concorso più celebre e prestigioso del Paese.Sabato 4 luglio, alle ore 21.00, l'esclusivo Borgo Pineto Sporting Club di Castellaneta Marina ospiterà una selezione ufficiale del Tour 2026.L'organizzazione sarà a cura della Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, in collaborazione con l'avv. Carmela Mele, Presidente della Cooperativa Borgo Pineto Sporting Club, e con l'avv. Vito Antonio De Palma, consigliere del CdA.La conduzione sarà affidata al presentatore e attore Christian Binetti, alla guida della trasmissione che Antenna Sud dedica al concorso di Patrizia Mirigliani; saranno ospiti la vibrante voce della cantante Elena Cappiello e la comicità pugliese di Lilia Pierno, attrice in giro per teatri e piazze, apparsa nei film "Quo vado?" e "Sei mai stata sulla luna?" di Checco Zalone e Paolo Genovese.Si occuperano dell'hair style delle miss i saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia: Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, M.E.S.A., Qualifica Group, LG Serramenti, RCS Ricerca Costruzioni Sviluppo, Ares Costruzioni Srl, Mare Fuori B&B Luxury Guest House, Il Doganalista Srls.