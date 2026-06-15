Lecce, domenica 21 giugno gran finale del ciclo 'ConcertiAMO Mozart'



La rassegna si concluderà nel giorno della Festa Europea della Musica. Dirigerà la Oles il polacco Jan Milosz Zarzycki, solisti Adalisa Castellaneta e Alessandro Trianni





LECCE - Si concluderà a Lecce domenica 21 giugno, giornata della Festa Europea della Musica, il ciclo “ConcertiAMO Mozart”, organizzato nel 270.mo anniversario della nascita del grande Salisburghese dall’Accademia di Belle Arti in collaborazione con l’Orchestra sinfonica Oles. Il ciclo rientra nell’ambito del progetto “Digital and International Arts through Augmented Reality and Research for Young students (artists) – D.I.A.R.Y.” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito di un partenariato del quale l’Accademia di Belle Arti è capofila e che coinvolge il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, il Conservatorio “Duni” di Matera, l’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta “Rosario Gagliardi” di Siracusa, il CNR Nonotec Lecce, l’Università del Salento e il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino.





Alle 18.45, nel Chiostro dell’Accademia di Belle Arti, verrà proposto il concerto intitolato “Armonie vibranti” diretto dal maestro polacco Jan Milosz Zarzycki. Il programma si aprirà nel segno di Mozart con l’esecuzione delle briose Contraddanze K462. A seguire, le architetture barocche di Antonio Vivaldi, di cui verranno eseguiti il Concerto in re maggiore e il Concerto in do maggiore per chitarra e orchestra d’archi, pagine di rara eleganza affidate al talento e alla sensibilità della chitarrista barese Adalisa Castellaneta. Dalla chitarra si passerà poi alle calde e avvolgenti atmosfere del Novecento con il Concerto per Sax e orchestra op. 109 di Aleksandr Glazunov, che vedrà come solista il talentuoso sassofonista salentino Alessandro Trianni. A suggellare la serata e l’intera rassegna saranno le monumentali e festose note della Sinfonia n.48 in Do Maggiore di Joseph Haydn, nota anche come Sinfonia “Maria Teresa”.





Per celebrare la chiusura della rassegna e ringraziare il pubblico che ha seguito con calore ed entusiasmo l’intera stagione, l’evento si arricchirà di un momento di convivialità. Al termine del concerto, infatti, all’interno del Chiostro verrà offerto a tutti i partecipanti un calice di vino, un’occasione per brindare insieme alla grande musica, all’arte e alla bellezza nel cuore dell’estate leccese. L’evento è realizzato con il sostegno di Regione Puglia, FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), Ministero della Cultura e in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Lecce e il Conservatorio di Musica “Tito Schipa”. Biglietti disponibili sul circuito VivaTicket e presso i punti vendita autorizzati.















