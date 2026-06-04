Lecce, donna aggredita e rapinata in centro: indagini in corso

LECCE – Paura nel centro cittadino nella serata di ieri, mercoledì 3 giugno, dove una donna di 63 anni è stata aggredita e rapinata tra via 95° Reggimento Fanteria e viale Felice Cavallotti, a pochi passi da piazza Mazzini.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, di nazionalità rumena, stava rientrando a casa dal lavoro e si stava dirigendo verso la fermata dell’autobus quando sarebbe stata avvicinata da due giovani che avrebbero tentato di strapparle la borsa. Di fronte alla reazione della donna, i due l’avrebbero colpita con pugni al volto e alla testa riuscendo poi a portarle via alcuni gioielli, tra cui una collana, un anello e un bracciale d’oro.

L’allarme è scattato grazie ad alcuni passanti, attirati dalle urla della donna e dal clacson di un automobilista. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118, che hanno soccorso la 63enne e la hanno trasportata in ospedale. La donna è stata successivamente dimessa con una prognosi di sette giorni.

Le sue condizioni non risultano gravi, ma resta lo choc per l’aggressione subita in pieno centro urbano.

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili: gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.