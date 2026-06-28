Lecce, furto nella villa del sindaco Adriana Poli Bortone: rubati oro e argenteria

LECCE - Nuovo episodio ai danni del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone. Nella serata di ieri i ladri hanno svaligiato la villa in cui il primo cittadino risiede, nella zona ovest della città.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi nell’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari e avrebbero portato via un bottino composto principalmente da oggetti in oro e argenteria.

Ad agire, secondo gli investigatori, potrebbe essere stata una banda specializzata. Prima di entrare nella villa, i ladri avrebbero manomesso gli hard disk collegati alle telecamere di videosorveglianza, nel tentativo di impedire la registrazione delle immagini.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e risalire ai responsabili.

Per Adriana Poli Bortone si tratta del secondo furto subito nella stessa abitazione. L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dei furti in abitazione e della microcriminalità in città.