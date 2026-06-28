Spari in pieno centro ad Aradeo, ferito un 69enne: caccia ai due aggressori in moto

ARADEO - Agguato in pieno giorno ad Aradeo, in provincia di Lecce. Intorno alle 12 di oggi, in via Togliatti, un uomo di 69 anni, Antonello Minerba, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola esplosi da due persone in sella a una moto.

Secondo una prima ricostruzione, i due aggressori hanno affiancato il 69enne mentre stava rientrando a casa e hanno aperto il fuoco, per poi allontanarsi rapidamente.

La vittima è rimasta ferita a un braccio e a una mano. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'agguato e risalire all'identità dei due responsabili, attualmente in fuga.

Antonello Minerba era già noto alle cronache giudiziarie. In passato è stato condannato nell'ambito del processo che vedeva imputati dirigenti e dipendenti dell'Istituto Popolare del Salento (Ips) di Aradeo, accusati, a vario titolo, di reati tra cui usura ed estorsione commessi tra il 2003 e il 2012.