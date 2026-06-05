Lecce, la Giornata mondiale dell’Ambiente diventa campagna visiva contro l’abbandono dei rifiuti

LECCE – In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la città di Lecce lancia una nuova campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti, affidata al linguaggio diretto della comunicazione visiva e alla forza delle parole.

L’iniziativa è stata promossa dalla Comune di Lecce e si inserisce nelle celebrazioni del 5 giugno dedicate alla tutela dell’ambiente. Il progetto nasce da un’idea del produttore creativo Diego Contino, che ha realizzato e donato all’amministrazione quattro immagini-manifesto pensate per sensibilizzare cittadini e visitatori sul tema dell’abbandono dei rifiuti.

La campagna si articola attorno a quattro parole chiave — “Vergogna”, “Rispetto”, “Infame” e “Basta” — utilizzate come elementi centrali di un linguaggio visivo diretto e volutamente provocatorio. L’obiettivo è trasformare materiali di scarto e rifiuti abbandonati in messaggi grafici dal forte impatto emotivo, capaci di stimolare una riflessione immediata sul comportamento individuale e collettivo.

Secondo l’ideatore, l’intento è quello di superare una comunicazione istituzionale tradizionalmente più neutra, scegliendo invece un approccio più incisivo per richiamare l’attenzione sul problema. Le immagini non edulcorano la realtà, ma la mettono in evidenza, restituendo al gesto dell’abbandono dei rifiuti una chiara dimensione civile e sociale.

Il progetto è stato sostenuto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone e dal consigliere con delega alla qualità della vita Gianmarco Pagliaro, che ne hanno sottolineato il valore educativo e la capacità di parlare a pubblici diversi con un linguaggio immediato.

La campagna sarà diffusa attraverso i canali istituzionali e digitali del Comune, con particolare attenzione al periodo estivo, quando l’afflusso turistico rende ancora più evidente la necessità di una gestione corretta dei rifiuti e della cura degli spazi pubblici.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione ambientale che punta a rafforzare il senso di responsabilità collettiva e il rispetto del territorio, valorizzando al tempo stesso strumenti di comunicazione contemporanei e ad alto impatto visivo.