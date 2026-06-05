Manfredonia, dolore ai funerali del 14enne Antonio Senisi: la città si stringe alla famiglia

MANFREDONIA – Una grande partecipazione e un clima di profonda commozione hanno accompagnato ieri, nella Cattedrale di San Lorenzo Maiorano, i funerali del 14enne Antonio Senisi, morto in seguito a un incidente stradale avvenuto la sera del 2 giugno alla periferia della città.

Alla cerimonia hanno preso parte centinaia di persone, tra cui moltissimi giovani, amici e compagni di scuola della vittima, accomunati dalla passione per le moto, lo stesso interesse che legava il ragazzo alla sua quotidianità. Nei giorni precedenti, gli studenti della sua classe avevano già voluto ricordarlo con un gesto simbolico, depostando un fascio di fiori sul banco del compagno e lasciando messaggi di affetto e ricordo.

La chiesa è risultata gremita, così come il piazzale esterno, dove si sono radunati numerosi cittadini per partecipare al lutto collettivo. Presente anche la dirigente scolastica della scuola secondaria di primo grado “Giantommaso Giordani”, frequentata dal ragazzo, che ha voluto prendere parte alle esequie insieme alla comunità scolastica.

Molti amici del 14enne hanno indossato una maglietta con la sua fotografia e la scritta “Antonio sarai sempre nei nostri cuori”, mentre all’esterno della cattedrale è stata esposta una grande immagine del ragazzo, accompagnata da palloncini bianchi, in un’atmosfera segnata da forte commozione e silenzio.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la sera dell’incidente il 14enne si trovava a bordo di un motociclo guidato da un amico 15enne. I due si sarebbero diretti in una zona periferica della città, in località Posta del Fosso, dove, a seguito di una manovra di impennata, il mezzo avrebbe perso stabilità provocando la caduta. Nell’impatto il più giovane ha perso la vita, mentre il conducente è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Sul caso la Procura per i minorenni di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del ragazzo alla guida.

La città di Manfredonia resta profondamente scossa dalla tragedia, che ha colpito due giovanissimi e le loro famiglie, lasciando un segno doloroso nell’intera comunità.