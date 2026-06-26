Musica, tango e passione argentina: la Camerata Musicale Barese apre “Notti di Stelle” con “Astor. Un secolo di tango”

BARI – Saranno le intense atmosfere del tango argentino ad aprire la 33ª edizione di “Notti di Stelle”, la storica rassegna estiva della Camerata Musicale Barese. Giovedì 2 luglio, nel suggestivo Cortile dell’Ateneo (ingresso da via Nicolai), andrà in scena “Astor. Un secolo di tango”, uno spettacolo che celebra la figura e l’eredità artistica di Astor Piazzolla attraverso un coinvolgente intreccio di musica, danza e teatro.Con la direzione artistica del maestro Dino De Palma, la rassegna conferma anche quest’anno la propria vocazione alla contaminazione tra linguaggi artistici, proponendo un cartellone capace di unire musica, danza, cinema, incontri e momenti conviviali in un percorso pensato per coinvolgere cittadini e turisti.Ad inaugurare il festival sarà una prestigiosa produzione del Balletto di Roma, diretta artisticamente da Francesca Magnani, nata per celebrare il centenario della nascita del compositore argentino che ha rivoluzionato il tango, trasformandolo in una delle espressioni musicali più innovative del Novecento.Protagonista sul palco sarà Mario Stefano Pietrodarchi, tra i più apprezzati interpreti internazionali di bandoneón e fisarmonica, che dialogherà con gli otto danzatori del Balletto di Roma e con i tangueri Leonardo e Cristina Elias, interpreti della più autentica tradizione del tango argentino.Le coreografie di Valerio Longo, il concept di Luciano Carratoni, la regia di Carlos Branca, il disegno luci di Carlo Cerri, i costumi firmati da Silvia Califano e gli arrangiamenti originali di Luca Salvadori costruiscono una narrazione intensa, nella quale il tango diventa metafora della vita: incontri e separazioni, partenze e ritorni, desiderio e nostalgia si intrecciano in un racconto che ripercorre le tappe fondamentali dell’esistenza e della carriera di Piazzolla.Nato nei sobborghi di Buenos Aires dall’incontro di popoli, culture e tradizioni diverse, il tango viene raccontato come linguaggio universale e simbolo di un’umanità in continuo movimento. Lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio emozionale tra le pagine più celebri del maestro argentino, alternando virtuosismo musicale e forza espressiva della danza.Come da tradizione di Notti di Stelle, la serata sarà preceduta da “Spritz-ziamo musica”, l’aperitivo musicale offerto al pubblico dalle 20 alle 20.40, un momento conviviale che anticiperà l’inizio dello spettacolo, previsto per le ore 21.La rassegna è co-organizzata con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ed è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari, oltre al sostegno di Garofoli Spa, Levante Logistica, Donato Violante Consulting e Studio Legale Fabio Verile.L’abbonamento ai quattro appuntamenti di “Notti di Stelle” è disponibile con prezzi da 80 a 100 euro, mentre il biglietto per il singolo spettacolo costa 35 euro. I ticket possono essere acquistati presso la sede della Camerata Musicale Barese in via Sparano 141, online e la sera dell’evento presso il Cortile dell’Ateneo, a partire dalle ore 19. Per informazioni sono attivi i recapiti della Camerata Musicale Barese.