Lecce, nel mirino il giovane Adzic della Juventus

- Il Lecce guarda al futuro e punta su uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Il club salentino è infatti interessato al centrocampista montenegrino Vasilije Adzic, attualmente in forza alla Juventus.

Nella stagione appena conclusa, terminata il 24 maggio con la fine del campionato di Serie A, Adzic ha collezionato 10 presenze con la maglia bianconera, mettendo in mostra qualità tecniche e margini di crescita che hanno attirato l’attenzione di diverse società.

Il centrocampista, cresciuto calcisticamente nel Podgorica e nel Podgorica Under 19, vanta già esperienza anche a livello internazionale. Con la nazionale maggiore del Montenegro è stato titolare in sei incontri, mentre con l’Under 19 ha disputato sette partite, confermandosi uno dei prospetti più promettenti del calcio montenegrino.

Adzic è legato alla Juventus da un contratto in scadenza il 30 giugno 2029, circostanza che rende particolarmente delicata ogni eventuale trattativa. Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, dovrebbe avviare i contatti con il nuovo amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, per valutare la possibilità di portare il giocatore in Salento.

Le formule sul tavolo potrebbero essere quelle del prestito, soluzione che consentirebbe al calciatore di trovare maggiore continuità, oppure di un trasferimento a titolo definitivo qualora si creassero le condizioni economiche favorevoli.

Per il Lecce si tratterebbe di un investimento importante in vista della prossima stagione. Il principale obiettivo del club giallorosso nel campionato di Serie A sarà ancora una volta la conquista della salvezza, traguardo per il quale la società è già al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore.