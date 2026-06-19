Lecce, quando la musica diventa cura: dalla serata ‘NiteCity For Children’ una nuova donazione



Una poltrona per i prelievi predonazionali al Servizio Immunotrasfusionale del ‘Vito Fazzi’: nel giorno che ha celebrato chi dona il sangue, la generosità della grande serata di beneficenza dello scorso 20 dicembre al Teatro Apollo di Lecce, organizzata dalle associazioni Angeli di Quartiere, Figli in Paradiso-Ali tra Cielo e Terra, ALR Lorenzo Risolo, e al gruppo musicale NiteCity, si è trasformata in strumento concreto per la salute.





LECCE - C'è un filo che lega una serata di musica e di sorrisi ai gesti silenziosi tra i corridoi di un ospedale. È il filo della solidarietà, quella che non si esaurisce nell'emozione di una sera ma si fa strumento, presidio, cura.





In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, quel filo si è chiuso in un cerchio: la generosità raccolta lo scorso 20 dicembre al Teatro Apollo di Lecce, durante la serata benefica ‘NiteCity For Children’, si è trasformata in tre donazioni destinate alla sanità del territorio. Una data scelta con cura, non per caso. Il 14 giugno il mondo intero ringrazia chi, in modo volontario e anonimo, offre il proprio sangue per garantire trasfusioni sicure. La ricorrenza, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, coincide con l'anniversario della nascita di Karl Landsteiner, il biologo austriaco che scoprì i gruppi sanguigni e che, con i suoi studi, contribuì all'identificazione del fattore Rh: un sapere che ogni giorno salva milioni di vite. Donare strumenti alla sanità proprio in questa giornata ha voluto essere, prima di tutto, un atto di riconoscenza verso i donatori.





Dalla festa al reparto: i tre doni





Il dono al centro della mattinata è una poltrona per il prelievo predonazionale, consegnata al Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, diretto dalla Dott.ssa Vincenza Caretto, con la collaborazione della Dott.ssa Alessia Sticchi Damiani e del Coordinatore infermieristico Nicola Calabro. Uno strumento apparentemente semplice, ma capace di rendere più sereno, comodo e sicuro quel primo momento, il prelievo preliminare per l'emocromo, che accompagna ogni donatore di emocomponenti.





Alla consegna ha preso parte, sempre in prima linea, la Dott.ssa Roberta Tornese per la Direzione di Presidio. In rappresentanza delle istituzioni era presente la presidente della V Commissione Consiliare per i Servizi Sociali e le Associazioni, con delega al Terzo Settore, Tonia Erriquez, a testimonianza di un dialogo sempre più stretto tra il mondo del volontariato e le istituzioni del territorio.





“Desidero ringraziare vivamente le associazioni Angeli di Quartiere, Figli in Paradiso, Ali tra Cielo e Terra, ALR Lorenzo Risolo e NiteCity, così come gli sponsor e i partecipanti alla serata musicale NiteCity For Children dello scorso 20 dicembre, che con grande generosità hanno donato a questo Servizio Trasfusionale una nuova poltrona dedicata ai prelievi per l'emocromo dei donatori di emocomponenti. La poltrona renderà più confortevole e sicuro il prelievo preliminare ai nostri donatori, che colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta” – la dichiarazione della Dott.ssa Vincenza Caretto, Direttore del Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce.





Una rete di generosità che riaccenderà i fari il 26 dicembre prossimo





Questo gesto si aggiunge alle altre due donazioni nate dalla stessa serata: un cardiotocografo, destinato all'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del ‘Vito Fazzi’, e un carrello per le emergenze pediatriche, donato al Servizio di Day Service di Pediatria - Ambulatorio di Diabetologia ed Endocrinologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero «Ferrari» di Casarano. Tre strumenti, tre reparti, un unico orizzonte: prendersi cura delle persone nei momenti più delicati, dalla nascita alla cura dei più piccoli, fino al gesto generoso di chi dona.

Le donazioni sono state rese possibili dagli sponsor e dai numerosi partecipanti alla serata musicale “NiteCity For Children”, andata in scena lo scorso 20 dicembre al Teatro Apollo di Lecce, organizzata da Angeli di Quartiere, Figli in Paradiso-Ali tra Cielo e Terra, ALR Lorenzo Risolo, al gruppo musicale NiteCity con il suo frontman Ciki Forchetti, e a Franco Russo, coordinatore e autentico motore delle iniziative benefiche.

Appuntamento il prossimo 26 Dicembre, sempre al Teatro Apollo, per un’altra grande serata di musica e generosità.