Metaponto, 16enne salva una donna e il figlio in mare: “Non ho fatto nulla di eroico”

METAPONTO - Ha dimostrato sangue freddo e grande prontezza, riuscendo a evitare una possibile tragedia in mare. Protagonista della vicenda è, 16 anni, di Altamura, che sabato pomeriggio sulle spiagge di Metaponto ha salvato una donna e il suo bambino in difficoltà.

L’episodio è avvenuto intorno alle 15.30, quando il ragazzo ha sentito le urla di alcuni bagnanti e ha visto un bambino chiedere aiuto vicino alle boe. Daniele si è immediatamente tuffato e ha raggiunto il piccolo, scoprendo però una situazione ancora più grave: sotto di lui c’era la madre, ormai priva di sensi e completamente immersa nell’acqua.

Il giovane ha agito con lucidità: ha sostenuto il bambino e contemporaneamente è riuscito a riportare la donna in posizione supina, mantenendole il volto fuori dall’acqua fino all’arrivo dei soccorsi.

Poco dopo sono intervenuti il bagnino dello stabilimento e altri soccorritori arrivati con un’imbarcazione, che hanno riportato tutti a riva. La donna è stata assistita dai sanitari e trasferita in elisoccorso all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, da dove è stata dimessa senza gravi conseguenze.

Per Daniele Lorusso solo gli applausi e i ringraziamenti dei presenti, ma il giovane ha ridimensionato il proprio gesto con grande umiltà: «Non ho fatto nulla di eroico, lo avrebbe fatto chiunque».

Un intervento decisivo che ha permesso di salvare due vite e che testimonia il coraggio e la prontezza di un ragazzo di appena 16 anni.