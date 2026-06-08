Lecce, Recruiting Week ARPAL Puglia: 97 posti nei settori sanitario e socio-assistenziale

ARPAL Puglia

LECCE - Prende il via la seconda edizione della Recruiting Week organizzata da, un’iniziativa che coinvolge i Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce e mette a disposizione nuove opportunità lavorative nei settori sanitario, socio-sanitario, chimico-farmaceutico, sociale e socio-pedagogico.

Nel complesso sono 97 i posti disponibili, con profili ricercati che spaziano tra infermieri, medici specialisti come psichiatri e neuropsichiatri infantili, tecnici sanitari, fisioterapisti, logopedisti, ostetriche, OSS, psicologi, educatori, assistenti sociali, autisti soccorritori e diverse altre figure professionali. Le selezioni coinvolgono 34 aziende attive nella provincia di Lecce, tra cui studi professionali, farmacie, centri di riabilitazione, RSA, RSSA e cooperative sociali.

Colloqui in presenza nei Centri per l’Impiego

La fase in presenza si svolgerà dal 15 al 18 giugno, dalle 14:00 alle 17:00. Il 15 giugno i colloqui si terranno presso i CPI di Gallipoli, Martano e Poggiardo. Il 16 giugno presso i CPI di Campi Salentina, Galatina e Tricase. Il 17 giugno presso i CPI di Maglie e Nardò. Il 18 giugno presso i CPI di Lecce e Casarano.

Per partecipare è necessario candidarsi preventivamente tramite il portale Lavoro per Te Puglia e presentarsi ai colloqui con più copie del curriculum vitae.

Colloqui online per chi vive fuori regione

I colloqui online si terranno dal 15 al 30 giugno nell’ambito della strategia regionale #mareasinistra e sono riservati a chi risiede fuori regione e desidera trasferirsi o rientrare in Puglia. La candidatura avviene tramite compilazione di un modulo Google, indicando il codice offerta relativo alla posizione di interesse.

Candidature e aggiornamento profilo

Si consiglia inoltre l’iscrizione agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O., utile per aumentare la visibilità del proprio profilo presso le imprese e ricevere aggiornamenti sulle offerte disponibili. Le offerte rispettano i criteri di parità di trattamento e sono consultabili sul portale regionale Lavoro per Te Puglia, attraverso cui è possibile inviare direttamente la candidatura.

Informazioni e canali ufficiali

Ulteriori dettagli sono disponibili sui canali istituzionali di ARPAL Puglia, inclusi sito web e pagine social dei Centri per l’Impiego della provincia di Lecce.