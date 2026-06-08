A Noci arriva la prima “Festa dei Lettori e delle Lettrici”: due giorni dedicati alla lettura senza limiti di età

NOCI - Il centro storico di Noci si prepara ad accogliere la prima edizione della “Festa dei Lettori e delle Lettrici”, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio 2026. L’iniziativa, dedicata alla promozione della lettura come pratica sociale e strumento di partecipazione culturale, coinvolgerà bambini, ragazzi, famiglie, educatori, insegnanti, bibliotecari e appassionati di tutte le età attraverso laboratori, mostre, incontri e momenti formativi.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare la lettura come esperienza condivisa, inclusiva e creativa, capace di generare relazioni, immaginazione e crescita collettiva.

L’apertura è prevista per sabato 4 luglio presso l’Ex Palazzo Comunale di Noci, dove l’attore e formatore Alfonso Cuccurullo, collaboratore del progetto “Nati per Leggere” e figura di riferimento a livello nazionale nel campo della promozione della lettura, guiderà una giornata formativa dedicata alla lettura ad alta voce e ai Silent Books. L’incontro è rivolto a studenti, educatori, insegnanti, bibliotecari, librai e operatori culturali interessati ad approfondire tecniche e metodologie per raccontare storie attraverso la voce e le immagini.

Nel pomeriggio il Chiostro delle Clarisse e l’Ex Palazzo Comunale si trasformeranno in spazi creativi dedicati ai più piccoli grazie ai laboratori curati dalla Cooperativa SoleLuna, ispirati agli albi illustrati di Hervé Tullet. Attraverso letture animate e attività artistiche collettive, bambini e famiglie saranno coinvolti nella realizzazione di scenografie partecipate basate sul colore, sul movimento e sull’espressione creativa.

La serata proseguirà con l’inaugurazione della mostra dell’illustratore nocese Lucio Notarnicola, ispirata al silent book “L’Asino Scomparso”, accompagnata da una selezione di albi illustrati e libri senza parole curata dalla libreria Fatti di Carta. Sarà inoltre presentata la fanzine “Come leggo un libro senza parole?”, realizzata dal collettivo MAI CONTENT*.

Alle 21, in Largo Porta Nuova, Alfonso Cuccurullo porterà in scena “Storie impossibili”, una lettura-spettacolo pensata per famiglie e bambini dai quattro anni in su, con ingresso libero.

La giornata di domenica 5 luglio si aprirà con la riapertura della mostra e del bookshop nel Chiostro delle Clarisse e proseguirà con nuove attività dedicate a diverse fasce d’età. I ragazzi tra i 12 e i 14 anni prenderanno parte a un laboratorio creativo ispirato all’albo illustrato “Le cose che passano” di Beatrice Alemagna, mentre un percorso dedicato alla terza età utilizzerà i silent books di Suzy Lee per riflettere sui temi del tempo, della memoria e del cambiamento.

Tra gli appuntamenti più attesi figura l’incontro con l’autore e illustratore Lucio Notarnicola che, insieme all’insegnante yoga Gabriella De Vittoria, proporrà un originale laboratorio di lettura e yoga per bambini dai 5 ai 9 anni. Attraverso il libro “Super Fluo. Il supereroe che non sa fare niente”, i partecipanti vivranno un’esperienza che unirà racconto, movimento e immaginazione.

La manifestazione si concluderà alle 20.30 con le letture musicate curate da Fatti di Carta insieme a Ezia Liuzzi e ai musicisti Gianni Console e Donato Console, in un momento finale dedicato alla celebrazione della lettura come esperienza creativa e condivisa.

L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere il libro e la lettura come strumenti di crescita personale, inclusione e cittadinanza culturale, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico e sociale del centro antico di Noci.

La Festa dei Lettori e delle Lettrici rientra nel progetto “Noci: Radici di Cultura, Germogli di Lettura”, vincitore del bando promosso dal Centro per il Libro e la Lettura nell’ambito del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura 2024-2026. Il progetto, coordinato da Roberta Mansueto e promosso dal Comune di Noci insieme alla Biblioteca comunale “Mons. A. Amatulli”, coinvolge una rete di realtà culturali, educative e sociali del territorio con l’obiettivo di riconoscere la lettura come diritto fondamentale e motore di sviluppo della comunità.