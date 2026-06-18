Lecce, rinnovo per Di Francesco fino al 2028
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha deciso di proseguire il proprio percorso con Eusebio Di Francesco, confermando il tecnico alla guida della squadra anche per le prossime stagioni.
La società salentina ha infatti rinnovato il contratto dell’allenatore fino al 30 giugno 2028, prolungando di un anno l’accordo precedente che sarebbe scaduto nel giugno 2027. Una scelta che testimonia la fiducia del club nel progetto tecnico avviato con Di Francesco.
Nel corso della sua carriera, il tecnico abruzzese ha guidato numerose squadre del calcio italiano, tra cui Venezia FC, Frosinone Calcio, Hellas Verona FC, Cagliari Calcio, UC Sampdoria, AS Roma, US Sassuolo Calcio, Delfino Pescara 1936, la formazione Primavera del Pescara e la Virtus Lanciano.
Dopo la pausa estiva, Di Francesco tornerà a Lecce nel mese di luglio per avviare la preparazione precampionato e programmare la nuova stagione.
Per il prossimo campionato di Serie A, l’obiettivo principale del Lecce sarà quello di conquistare la permanenza nella massima serie, consolidando la propria presenza tra le protagoniste del calcio italiano.