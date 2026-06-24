Lecce, sabato 18 luglio 'Gershwin Suite' con Gino Saladini & Marco Guidolotti Jazz Quartet al Chiostro dei Teatini



LECCE - Sabato 18 luglio, alle ore 20.45, il Chiostro dei Teatini di Lecce ospiterà il secondo appuntamento di "Teatini in Musica 2026" con "Gershwin Suite", uno spettacolo che intreccia musica, parole e immagini per raccontare la straordinaria vicenda umana e artistica di George Gershwin, il compositore che più di ogni altro ha saputo abbattere i confini tra musica colta e musica popolare, cambiando per sempre il volto della musica del Novecento. - Sabato 18 luglio, alle ore 20.45, il Chiostro dei Teatini di Lecce ospiterà il secondo appuntamento di "Teatini in Musica 2026" con "Gershwin Suite", uno spettacolo che intreccia musica, parole e immagini per raccontare la straordinaria vicenda umana e artistica di George Gershwin, il compositore che più di ogni altro ha saputo abbattere i confini tra musica colta e musica popolare, cambiando per sempre il volto della musica del Novecento.





Ideato e narrato da Gino Saladini, scrittore, sceneggiatore, criminologo e divulgatore, "Gershwin Suite" conduce il pubblico in un viaggio coinvolgente attraverso la vita del grande compositore americano, tra aneddoti curiosi, episodi commoventi e momenti che hanno segnato la nascita di alcune delle pagine più amate della storia della musica. Ad accompagnare il racconto, immagini e filmati d'epoca della New York degli anni Venti e Trenta, che scorrono sullo sfondo restituendo l'atmosfera vibrante di una città in piena trasformazione, crocevia di culture, linguaggi artistici e innovazioni musicali.





Protagonista musicale della serata sarà il quartetto guidato da Marco Guidolotti, musicista tra i più autorevoli del panorama jazz italiano, al sax baritono, sax soprano e clarinetto. Al suo fianco Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. Insieme daranno vita a un percorso sonoro che ripercorre l'universo musicale di Gershwin, restituendone tutta la modernità, l'eleganza e la forza innovativa.





Figura centrale della musica del Novecento, George Gershwin è stato il protagonista di una rivoluzione artistica senza precedenti. Le sue composizioni hanno saputo fondere il linguaggio del jazz, delle canzoni popolari e della tradizione afroamericana con le forme della musica sinfonica europea, dando vita a un'espressione artistica nuova e profondamente originale. Dietro il successo, tuttavia, si nascondeva anche un uomo costantemente alla ricerca di legittimazione nel mondo della musica accademica, animato da una profonda ammirazione per i grandi compositori europei. Celebre, in questo senso, l'aneddoto che lo vede chiedere lezioni a Maurice Ravel, ricevendo in risposta una frase destinata a entrare nella storia: "Perché vuole diventare un mediocre Ravel, quando è già un ottimo Gershwin?".





La qualità artistica dello spettacolo è ulteriormente impreziosita dalla presenza di Marco Guidolotti, protagonista di una carriera internazionale che lo ha portato a collaborare con alcuni dei più grandi nomi della musica e dello spettacolo. Vincitore del Premio Internazionale Massimo Urbani nel 2010, ha preso parte a centinaia di produzioni televisive e cinematografiche e ha lavorato con artisti del calibro di Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Woody Allen, David Foster, Enrico Rava e Dee Dee Bridgewater. Dal 2015 è sassofonista solista de Il Volo e nel 2018 è stato eletto miglior sax baritonista italiano dai lettori della rivista specializzata Jazzit.





"Gershwin Suite" non è soltanto un concerto né una semplice biografia in musica: è un'esperienza immersiva che restituisce il ritratto di un artista visionario e di un'epoca irripetibile, raccontando come il talento, l'ambizione e la contaminazione tra culture possano generare opere destinate a superare il tempo. Una serata intensa ed emozionante che offrirà al pubblico l'opportunità di riscoprire uno dei più grandi protagonisti della storia della musica attraverso una formula originale, capace di unire divulgazione, spettacolo e grande jazz.





Biglietti e abbonamenti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 - 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com ), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





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Fino al 14 luglio, i biglietti costano per tutti

15 € nel Primo Settore

10€ nel Secondo Settore.

Fino al 14 luglio l'abbonamento ai tre concerti della rassegna costa

40 € nel Primo Settore

30 € nel Secondo Settore.

Dal 15 luglio i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.





ABBONAMENTO





PRIMO SETTORE: Intero € 50, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 40

SECONDO SETTORE: Intero € 35, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 30





PREZZI dei BIGLIETTI





PRIMO SETTORE: Intero € 20, Ridotto* € 18, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 15

SECONDO SETTORE: Intero € 15, Ridotto* € 13, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ e 57^ Stagione Serale, Concerti con Aperitivo CMS 25-26 e Classica d'Estate & Wine 2026 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l'acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 2,00 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all'ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.





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BIGLIETTO SOSPESO





Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.





INFO





56^ STAGIONE CONCERTISTICA 2025-26

TEATINI IN MUSICA 2026

GERSHWIN SUITE

Gino Saladini & Marco Guidolotti Jazz Quartet

Sabato 18 luglio, ore 20.45

CHIOSTRO DEI TEATINI - LECCE

Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 – Lecce

Nei pomeriggi di giugno e luglio si riceve su appuntamento.

Tel: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)