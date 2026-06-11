Lecce, Sottil ai saluti: il club giallorosso cerca un sostituto per la prossima Serie A

Il Lecce non confermeràper la prossima stagione di Serie A. L'attaccante conclude così la sua esperienza in giallorosso dopo aver collezionato 21 presenze nell'ultimo campionato.

Sottil, cresciuto calcisticamente tra i settori giovanili di Genoa e Torino, ha costruito la propria carriera vestendo le maglie di Fiorentina, Milan, Cagliari e Pescara, oltre alle selezioni giovanili della Nazionale italiana.

Nel suo percorso internazionale ha infatti totalizzato 12 presenze con l'Italia Under 21 e 3 con l'Italia Under 20, confermandosi negli anni come uno dei talenti più interessanti del calcio italiano.

La partenza dell'esterno offensivo costringerà ora la dirigenza salentina a intervenire sul mercato. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e l'area tecnica sono già al lavoro per individuare un profilo in grado di rafforzare il reparto offensivo e garantire qualità e profondità alla rosa.

Per il Lecce la priorità resta la permanenza nella massima serie. Dopo le salvezze conquistate nelle ultime stagioni, il club punta a costruire una squadra competitiva per affrontare al meglio il prossimo campionato e raggiungere ancora una volta l'obiettivo della permanenza in Serie A.