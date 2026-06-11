Lecce, Sottil ai saluti: il club giallorosso cerca un sostituto per la prossima Serie A
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce non confermerà Riccardo Sottil per la prossima stagione di Serie A. L'attaccante conclude così la sua esperienza in giallorosso dopo aver collezionato 21 presenze nell'ultimo campionato.
Sottil, cresciuto calcisticamente tra i settori giovanili di Genoa e Torino, ha costruito la propria carriera vestendo le maglie di Fiorentina, Milan, Cagliari e Pescara, oltre alle selezioni giovanili della Nazionale italiana.
Nel suo percorso internazionale ha infatti totalizzato 12 presenze con l'Italia Under 21 e 3 con l'Italia Under 20, confermandosi negli anni come uno dei talenti più interessanti del calcio italiano.
La partenza dell'esterno offensivo costringerà ora la dirigenza salentina a intervenire sul mercato. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e l'area tecnica sono già al lavoro per individuare un profilo in grado di rafforzare il reparto offensivo e garantire qualità e profondità alla rosa.
Per il Lecce la priorità resta la permanenza nella massima serie. Dopo le salvezze conquistate nelle ultime stagioni, il club punta a costruire una squadra competitiva per affrontare al meglio il prossimo campionato e raggiungere ancora una volta l'obiettivo della permanenza in Serie A.