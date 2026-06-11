Italia Femminile, pari spettacolo in Svezia: 2-2 a Göteborg e qualificazione ai playoff mondiali
FRANCESCO LOIACONO - L’Italia Femminile chiude il girone di qualificazione ai Mondiali 2027 con un prezioso pareggio per 2-2 contro la Svezia Femminile a Göteborg. Le azzurre, avanti di due reti all’intervallo grazie a Elisabetta Oliviero e Martina Piemonte, vengono raggiunte nella ripresa ma conquistano il secondo posto nel gruppo e l’accesso ai playoff.
Azzurre avanti di due gol nel primo tempo
L’Italia parte bene e al 4’ sfiora il vantaggio con Manuela Giugliano. Al 12’ è Martina Piemonte a rendersi pericolosa senza trovare lo specchio della porta. La risposta svedese arriva al 20’ con Johanna Rytting Kaneryd, che manca di poco il bersaglio.
Al 35’ le ragazze del ct azzurro trovano il meritato vantaggio: Elisabetta Oliviero raccoglie un cross di Sofia Cantore e insacca con un preciso tocco al volo. Poco prima dell’intervallo, al 44’, arriva anche il raddoppio con Martina Piemonte, che svetta di testa su assist della stessa Oliviero e firma il 2-0.
La rimonta della Svezia nella ripresa
Nel secondo tempo la Svezia aumenta la pressione. Al 57’ Filippa Angeldahl sfiora il gol, mentre al 69’ arriva la rete che riapre la gara: Hanna Lundkvist segna di testa sugli sviluppi di un’azione offensiva.
Passano appena tre minuti e le padrone di casa trovano il pareggio con Fridolina Rolfö, che batte il portiere azzurro con una conclusione di sinistro.
L’Italia prova a reagire con Giada Greggi, vicina al gol del nuovo vantaggio al 74’, mentre nel finale la Svezia sfiora il sorpasso con Stina Blackstenius, Julia Olme e Matilda Vinberg, senza però riuscire a completare la rimonta.
Italia ai playoff per il Mondiale 2027
Con il pareggio di Göteborg, l’Italia Femminile chiude il girone al secondo posto con 9 punti. La Danimarca Femminile conquista invece il primo posto con 14 punti e stacca il pass diretto per il Mondiale brasiliano.
Le azzurre dovranno ora affrontare i playoff in programma tra ottobre, novembre e dicembre. Il percorso prevede un primo doppio confronto con gare di andata e ritorno; in caso di qualificazione, seguirà un secondo turno sempre su doppia sfida. Solo superando entrambe le fasi l’Italia potrà ottenere l’accesso alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA Femminile 2027.
Il sorteggio degli accoppiamenti dei playoff è previsto per il prossimo 18 giugno.