Paroleluoghi, a Guagnano l’incontro con la scrittrice Cinzia Cognetti

GUAGNANO - Venerdì 26 giugno alle ore 19 la Biblioteca del Negroamaro e delle Terre d’Arneo di Guagnano ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna letteraria itinerante “Paroleluoghi”. Protagonista dell’incontro sarà la scrittrice Cinzia Cognetti, che presenterà il suo romanzo d’esordio Note a margine del mio dolore, pubblicato da HarperCollins.

L’iniziativa rientra nella terza edizione di Paroleluoghi, manifestazione patrocinata dal Comune di Guagnano e curata dal collettivo Tecla e dall’associazione Arci Rubik, in collaborazione con la libreria Il Giardino delle Parole di Campi Salentina. L’obiettivo della rassegna è valorizzare il legame tra letteratura e territorio, creando occasioni di incontro tra autori, lettori e luoghi simbolici della comunità.

Al centro del romanzo c’è la storia di Eva, una giovane praticante avvocata che torna a Bari dopo la decisione del padre di vendere la casa di famiglia. Il ritorno riporta a galla il dolore per la perdita della madre Ambra e conduce la protagonista alla scoperta di un passato rimasto nascosto per anni. Un diario ritrovato tra gli effetti personali della donna svela infatti un amore segreto e una vicenda legata agli anni dell’assedio di Sarajevo, aprendo un percorso di ricerca e crescita personale.

Attraverso una scrittura intensa e suggestiva, Cognetti affronta temi come il lutto, la memoria, l’identità e la complessità dei legami familiari, raccontando il passaggio all’età adulta come un cammino di consapevolezza e accettazione.

Pugliese, residente a Bari, Cinzia Cognetti ha esordito nel 2010 vincendo il concorso di microletteratura di Feltrinelli. È autrice della raccolta Scatole nere e ha pubblicato numerosi racconti in antologie e riviste. Svolge attività di editor, docente di scrittura creativa e promotrice culturale ed è fondatrice del Coolture Club Bari.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino una delle voci emergenti della narrativa contemporanea pugliese.



