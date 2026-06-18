Lecce, venerdì 3 luglio Porfirio presenta 'A-Shell'



Pierluigi Porfirio, creatore della griffe A-SHELL, presenta la sua nuova collezione deliziosamente “vintage attuale” presso Vico dei Bolognesi a Lecce. Porfirio Presenta: A-Shell “Il mare come non lo avete mai visto prima”. Venerdì 3 luglio 2026, 18h30 – 21:30 Vico dei Bolognesi, via Giacomo Matteotti 22, Lecce





LECCE – Il 3 luglio prossimo, il designer e artista Pierluigi Porfirio presenta la sua nuova collezione A-SHELL presso il concept store Vico dei Bolognesi a Lecce. Capi vintage rivisitati, pezzi iconici e nuove creazioni uniche e, a volte, irriverenti vi aspettano per trasportarvi nell’universo originale di A-SHELL.





A-SHELL è un brand che nasce dalla visione di Pierluigi Porfirio, guidato da un’idea semplice e potente: portare il mare addosso. A-SHELL è una collezione no-gender di pezzi unici e in taglia unica, priva di stagionalità. I capi della selezione sono realtà pre-esistenti, indumenti vintage o addirittura d'epoca, pezzi sapientemente scovati in giro per il mondo e archiviati con cura che trovano un nuovo senso e una nuova vita attraverso le mani prolifiche di Porfirio.





Le camicie, rigorosamente con taglio maschile, sono oramai un capo iconico della collezione A-SHELL che, come tela per un pittore, diventano un perfetto supporto di sogni che si realizzano. Aragoste, conchiglie, flussi marini, ecco alcuni dei soggetti dipinti da Porfirio per creare un effetto straniante decontestualizzando l'elemento marino. Conchiglie vere volutamente cucite dove non dovrebbero essere, non su abiti da spiaggia, ma su cappotti di cachemire e giacche da uomo strutturate, diventano così antitesi dello strass, rifiutando la mera funzione decorativa. Pantaloni e giacche da lavoro prendono vita grazie a tessuti di ricerca, antichi scampoli preziosi o coperte jacquard, sapientemente cuciti e modellati da un laboratorio sartoriale salentino di alta gamma.





In un momento storico in cui la produzione di abbigliamento è satura, con sempre meno attenzione al valore del prodotto, A-SHELL si distingue per il suo impegno verso l’ambiente e verso un consumo etico. La vita è troppo breve per essere noiosa, e questo è il messaggio evidente nella selezione dei capi che compongono la collezione di Porfirio Presenta: A-Shell.





Pierluigi Porfirio





Italiano del Salento, terra ricca di antiche tradizioni e di natura selvaggia, Pierluigi Porfirio, designer classe 1984, manifesta la sua urgenza creativa fin da adolescente attraverso la pittura a olio. Il suo percorso formativo prosegue poi con gli studi universitari a Firenze, dove consegue la laurea, per poi trasferirsi a Roma, città in cui muove i primi passi professionali lavorando come costumista per il cinema. Questa esperienza, unita a una successiva carriera decennale come designer di abbigliamento, ha consolidato un bagaglio culturale eclettico. I suoi interessi spaziano oggi dalla storia dell’arte e del costume al cinema, fino alla letteratura e al teatro: fonti di ispirazione inevitabili che si affiancano al mare, inteso come citazione costante, un luogo dell'anima in cui immergersi per purificarsi. A-Shell è un brand che nasce dalla sua visione unica della moda.

Il mare è la mia lunga storia d’amore, ed io ti “conchiglierò”! – Pierluigi Porfirio





Vico dei Bolognesi





Dal 2016, Vico dei Bolognesi è il punto di riferimento per chi cerca unicità, stile e design nel centro storico di Lecce. Questo Concept Store prende vita dal desiderio di portare nel cuore del Salento un’esperienza di vita maturata e affinata in oltre 30 anni di lavoro nel mondo della moda. Duecento metri quadri di bellezza, circondati dal barocco leccese, che accompagnano i clienti in un viaggio tra eleganza e stile. Abbigliamento, borse, scarpe e accessori, gioielli e monili, complementi d’arredo e decorazioni per la casa, indoor e outdoor… design contemporaneo, vintage e artigianalità si fondono, andando a creare un ambiente accogliente e ricercato, in cui lasciarsi trasportare tra suggestioni poetiche e ispirazioni moderne.

Entrare da Vico dei Bolognesi è un’esperienza, un viaggio tra stili, epoche e ispirazioni.